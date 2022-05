Maria del Mar Bonet y Borja Penalba harán de Rambleta un "rincón fusteriano" con versiones y piezas inéditas

El concierto clausura "con todo el brillo" el Festival Barnasants

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El teatro de La Rambleta de València va a ser el escenario del último concierto del Festival Barnasants a cargo de Maria del Mar Bonet y Borja Penalba, el próximo sábado 28 de mayo a las 20.00 horas. Una actuación enmarcada en el Año Fuster y concebida como un "homenaje" al autor de Sueca con dos nuevas piezas y dos versiones.

Para Bonet, participar en el año Fuster "es muy especial", ya que conoció personalmente al ensayista, al que describe como "inteligente, entregado a sus amigos, encantador, muy próximo, divertido e irónico". "Le tenía un gran respeto", ha explicado la cantante.

Así ha definido al poeta valenciano María del Mar Bonet, que ha presentado el concierto en una rueda de prensa junto a los artistas Borja Penalba y Pau Alabajos y el director del Festival Barnasants, Pere Camps.

La idea fundamental de los 160 conciertos y obras que se han organizado dentro del ciclo Barnasants "es ser una propuesta cultural, una red de todos los territorios que tienen la misma lengua", ha destacado Pere Camps. En la Comunitat Valenciana ya han organizado en esta edición más de 30 producciones entre las que destacan obras como 'El tocadiscos de Joan Fuster'. Así, con este concierto, "se cierra el festival con todo el brillo", ha completado Camps.

Esta puesta en escena "es especial" porque el repertorio parte del disco que han hecho juntos Bonet y Penalba, pero con el añadido, según ha incidido Borja Penalba "de tratarse de un homenaje a Joan Fuster, que demuestra el vínculo entre la música y la poesía". Esta relación la mostrarán los músicos a lo largo de cuatro piezas de Fuster, alguna propia y alguna versión, de entre las cuales "se estrenan dos piezas inéditas, una versión de una composición de Matilde Salvador y la cuarta, se trata de una versión de Lluís Llach".

Para poder llevar a cabo el concierto, Penalba no ha olvidado los músicos que les ayudan a llevar al público "este rincón fusteriano" con la participación de Francesc Anyó para recitar alguna parte del repertorio y de dos "músicas excepcionales", Ana Requena al violín, Yolanda Bueso al violonchelo, y "como tercera pata" Antonio Sánchez a la percusión.

En la misma línea, Borja Penalba ha destacado "la dificultad de musicar los poemas de Fuster", ya que sus obras, ha añadido que "tienen su propia musicalidad", porque la mayoría de poetas "son bastante libres métricamente, fonéticamente y rítmicamente", y este es el caso de Joan Fuster. Pese a ello, se ha intentado realizar esta adaptación "con mucho cariño".

La relación entre Bonet y Fuster hizo que la cantante "se echara a descubrir los libros" del poeta, y ha reconocido que desde ese momento "comenzó a entender su poesía" y lo cataloga como "un gran poeta valenciano, interesantísimo, moderno y transgresor". "Una persona extraordinaria en todos los sentidos", entonces "cantar sus poemas con Borja Penalba me gusta mucho, y además, a lo largo del concierto se cantará un poema precioso de Fuster musicado por Matilde Salvador".

"LA LENGUA ES EL ALMA"

Para Maria del Mar Bonet, "el Barnasants no es una institución, pero transmite lo que son los Países Catalanes", porque promueve la cultura autóctona. Según Bonet "se hace un trabajo público para promover la lengua allá donde debe estar y que no se toquen, porque para mí la lengua es el alma de los Países Catalanes". "No se debe dejar emplear la lengua como un elemento político, es el alma de un pueblo, no se puede tocar", ha completado.

Asimismo, la cantante ha denunciado que "si el Estado español fuera coherente tendría que aceptar y promover las diferentes lenguas del Estado, tendrían que estar en las universidades de Madrid y de todos lados", para así, "poderlas definir como herramientas culturales y proteger las más pequeñas, y que en todos los medios de comunicación se pudieran escuchar estas lenguas, y en las universidades se estudiara los grandes escritores, grandes creadores de teatro y cine de estas lenguas".

Por su parte, Penalba ha advertido que "se ha ido muy atrás", en concreto, hoy en día "una artista como Maria del Mar Bonet tiene más fácil hacer una actuación en Túnez, Argelia, Cuba o en Argentina, que no en Madrid, Galicia o Extremadura", de hecho hace cinco años del último concierto de Bonet en Madrid, algo que "es durísimo".

De hecho, 'La Nova Cançó' han destacado los cantantes, "tenía mucha mayor penetración en todo el estado", y Bonet ha recordado que "tenía muchos amigos andaluces que aprendieron el catalán porque seguían el discurso de Raimon o el mío". "Tenía la utopía que cuando se empezó a hablar de democracia en este país, una de las cosas principales sería ayudar a las diferentes culturas, y no fue así", ha lamentado la cantante.

En cuanto al futuro, Maria del Mar Bonet ha explicado que le resulta "muy difícil" hablar de ello. "Puedo hablar de lo que hago ahora, de lo que pasará no me atrevo. Las cosas pueden cambiar mucho, de repente viene una pandemia y te estas la mitad del tiempo a casa", ha aseverado.

Por su parte, Borja Penalba, ha añadido que ellos "estarán delante de lo que sea, sea adversidad o una utopía, estará y defenderá la vida y función a través de la música, sea cual sea el paradigma que se encuentre".

Para cerrar su intervención, Bonet ha añadido que va a trabajar con poetas de los que está "enamorada, hacer las canciones y cantar lo mejor que se pueda". "De vez en cuando hay que luchar con tempestades que no te esperas, y que te hacen salir de las raíces que pensabas que estaban bien puestas, y pasas por momentos personales tremendos", ha concluido.