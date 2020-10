Marina Abramovic impartirá una 'masterclass' en el Centre del Carme, dentro de la Mostra de València

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Marina Abramovic impartirá una clase magistral el próximo 27 de octubre en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València, conducida por la profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, Patricia Mayayo, y en la que ambas repasarán las más de cuatro décadas de exploración creativa de la artista.

De este modo, Abramovic pone en marcha una nueva sección de la Mostra de València, denominada FOCUS, que "estará dedicada a poner en valor la obra de cineastas emergentes de corta trayectoria o a figuras relevantes de la cultura contemporánea que hayan mantenido una relación con el audiovisual sin ser necesariamente cineastas, como es el caso de la artista serbia", ha explicado el responsable de la programación del festival, Eduardo Guillot.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont ha señalado que "la figura de Marina Abramovic es un referente para el arte actual y especialmente para el arte de acción", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Pont ha puesto en valor que su 'masterclass' "es una oportunidad para creadores y creadoras y para el público general que ha encontrado en el Centre del Carme de València un espacio para la hibridación de lenguajes y de experimentación con las artes".

Ha mostrado su satisfacción por iniciar, con esta propuesta, una colaboración con la Mostra de València, "en nuestra línea de apoyo al sector cultural valenciano en toda su diversidad".

MARINA ABRAMOVIC

Desde los inicios de su carrera en Belgrado, a principios de la década de 1970, Marina Abramovic ha sido precursora en el arte de la 'performance', creando algunas de las obras más emblemáticas e icónicas de esta disciplina.

Sus trabajos se han caracterizado por profundizar en las posibilidades de la mente, así como los límites y la resistencia física. Un trabajo en y sobre el cuerpo. Se ha enfrentado al peligro, el dolor y el agotamiento en su búsqueda de una transformación emocional y espiritual.

Como complemento de la 'masterclass', que se realizará en formato presencial y conexión 'online' con la artista a causa de las restricciones por la COVID-19, la Mostra de València estrenará en España 'Homecoming. Marina Abramovic and her children' (2020), del cineasta serbio Boris Miljkovic. Se trata de un documental realizado con motivo de la retrospectiva itinerante 'The Cleaner', que tuvo su destino final en Belgrado, la ciudad natal de Abramovic.

La película sigue dos líneas narrativas. Una se centra en la biografía de la artista, incluida su juventud en la capital serbia. La otra pone el foco en el Marina Abramovic Institute, que organiza talleres en los que jóvenes artistas exploran los límites de sus cuerpos reinterpretando las 'performances' históricas de Abramovic.

SU "TRANSGRESORA" OBRA, EN LA FILMOTECA

Además, la Mostra de València repasará la "atrevida, provocadora y transgresora" trayectoria de Abramovic a través de una selección de piezas audiovisuales dirigidas por ella misma, que capturan en imágenes sus revolucionarias performances.

Una síntesis retrospectiva que es un reflejo de su obra histórica. El ciclo, que se proyectará en la Filmoteca de València, arranca con la emblemática 'Rythm 0', en la que la artista se ponía, literalmente, a disposición del público, junto con 72 instrumentos de funcionalidades distintas -desde un lápiz, pasando por una barra de labios o un perfume, hasta llegar a cuchillos, látigos, un hacha o una pistola-, ofreciendo su cuerpo a una interactuación sin guiones ni tapujos.

Entre las producciones que se podrán ver se encuentran 'Thomas Lips', 'Rhythm 5', 'The Lovers: Boat Emptying, Stream Entering', 'Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful', 'Image of Happiness', 'Lost Souls', 'Spirit House: Luminosity' y 'Confession'. Una revisión de su obra permite entender que cada nueva etapa de su trayectoria se erige como un desafío al cuerpo y la mente.

"Hay dolor, pero es una especie de secreto muy guardado; el momento en el que pasas por la puerta del dolor entras en otro estado mental. Cuando experimentas esa sensación de belleza y amor incondicional, de que no hay fronteras entre tu cuerpo y lo que te rodea y comienzas a sentir esa sensación de ligereza y armonía contigo misma, algo se transforma en sagrado", ha escrito Abramovic, que este año también ha visto publicada en castellano su autobiografía, 'Derribando muros'.

Finalmente, el ciclo incluye el documental 'Marina Abramovic: la artista está presente' (Matthew Akers, 2012), que recoge el momento en que la artista afronta la realización de una gran exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y donde vuelve a reflexionar sobre las cuestiones que han sido una constante en su obra, intentando descifrar las distintas facetas del arte.

La cinta fue galardonada con el Premio del Público en el Festival de Berlín y ofrece, desde un punto de vista didáctico, una importante reflexión sobre su trabajo.