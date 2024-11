Martínez Mus afirma que hoy trabajan "con más maquinaria y medios" para retirar los 120.000 coches afectados por la Dana

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha afirmado que hoy trabajan "con más maquinaria y medios" para retirar los 120.000 vehículos afectados por la Dana.

Así lo ha indicado Martínez Mus en declaraciones a los medios de comunicación tras el pleno del Consell al ser preguntado por problemas en la cantera de Picassent, municipio al que iban a ser trasladados inicialmente los coches.

Al respecto, el conseller ha indicado que hoy han empezado "con más maquinaria y más medios": "Hay que entender que es una actuación que no sabíamos hacer. Hemos empezado de nuevo con una operativa que había que ir preparando sobre el terreno, sobre la marcha. Empezábamos ayer en Picassent y teníamos ya alguna ubicación más buscada".

"Hemos estado haciendo prueba y error durante el día de ayer --ha añadido-- y hoy ya creo que hemos empezado a muy buen ritmo con nueva maquinaria, con otros mecanismos de trabajo. La tarea es grandísima, ya saben que son 120.000 vehículos los que hay que mover".

Preguntado por si se van a habilitar nuevos espacios a parte de Picassent, el conseller ha indicado que "sí". "Estamos pendientes de que salga una orden del Gobierno de España que habilite un cambio burocrático en el tracto de los vehículos en cuanto a titularidades, bajas, etc. Si eso se produce, probablemente aumente mucho el ritmo y ya no haga falta tener esas ubicaciones porque los propios centros autorizados de tratamiento, los desguaces de toda la vida, pueden empezar a operar con más libertad", ha dicho.

Mientras tanto, si esto se demora, el Consell tiene otras ubicaciones preparadas y habilitadas. "No quiero anticipar ubicaciones concretas porque tampoco vamos a hacer un efecto llamada para que aparezcan vehículos donde, en teoría, queremos hacerlo de forma organizada", ha señalado.

"En cuanto vayan haciendo falta, los iremos habilitando --los espacios--. Espero que no haga falta muchas más porque si esta nueva operativa, después del cambio legal, cambia, será mucho más ágil", ha aseverado.

AGUAS FECALES

Por otro lado, interpelado por las aguas fecales que transitan por el Barranco del Poyo, a la altura de Picanya, el conseller ha recordado que todas las instalaciones de saneamiento y de depuración se destrozaron "en gran parte" con la Dana.

"Hay 122 depuradoras afectadas", ha dicho, para agregar: "Hemos conseguido recuperar la gran mayoría de ellas, pero todavía hay ocho que no están siendo operativas o directamente alguna de ellas incluso ha desaparecido. Eso determina que, lógicamente, las aguas residuales de muchos municipios estén saliendo todavía a los cauces".

"Estamos haciendo ingentes esfuerzos en parar a eso, en un plan que hemos llamado Vertido Cero, pero esto no es de hoy para mañana. La recuperación está siendo intensa pero todavía queda camino por recorrer. Quedan ocho instalaciones que todavía no están cumpliendo su función. Toda el agua que depuraban esas instalaciones es un vertido que todavía no es el deseable", ha insistido.