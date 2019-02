Marzà defiende su gestión cultural: "Hay que seguir mejorando pero la estrategia es bien clara"

Publicado 31/01/2019 15:24:54 CET

El conseller de Cultura, Vicent Marzà, ha manifestado este jueves que "no comparte" las críticas del Comité de Empresa del Palau de Les Arts sobre que la gestión del centro operístico "no se esté haciendo de manera estratégica", y ha defendido el trabajo de la Conselleria "en el marco general": "Estamos contentos, hay que seguir avanzando pero el camino está bien marcado y la estrategia es bien clara".

Así se ha pronunciado durante la presentación de la programación expositiva de 2019 del Consorci de Museus de València, preguntado por las declaraciones que el Comité de Empresa de Les Arts hizo el pasado diciembre. Los representantes de los trabajadores mostraron su "indignación" por la falta de "dirección", "rumbo" y un "proyecto claro" en el coliseo. Aseveraron que "tanto la Conselleria como el Patronato están dando palos de ciego, sin un proyecto claro y definido".

Al respecto, Marzà ha agradecido que la "gente manifieste su opinión" porque es "una manera de que, entre todos, podamos mejorar lo que hacemos". "No comparto que no se esté haciendo de manera estratégica, lo demuestran los resultados que estamos teniendo, no solo por voluntad y por mejor gestión sino por mayor inversión y mayor priorización de la cultura", ha expresado.

El conseller "duda de que haya habido anteriormente equipos de Cultura que se hayan dedicado" a la gestión del departamento como lo hace la actual administración, que trabaja por "recobrar lo que nunca se debería haber perdido", que es que la Comunitat "es y debe ser referente". "No lo estaba precisamente por las instituciones, creo que ahora por fin las instituciones van de la mano del nivel y valor cultural del pueblo valenciano y sus creadores, y eso es gracias a una apuesta colectiva, a un trabajo que se hace sin descanso", ha agregado.

Marzà se ha referido a su gestión "en general": "Estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo y los resultados", aunque "uno cuando es autoexigente se queda como que aún hay que hacer más".

"ES EVIDENTE QUE NO TODO ES EXCELENTE"

Ha admitido que es "evidente" que "hay que cosas que hay que mejorar" y que "no todo es excelente ni mucho menos ni todo se puede cambiar en cuatro años", pero "hay más producción, cada día más actividad" y más espectadores". "Hay muchísima más inversión, por tanto estamos aún mejor de lo que estábamos", ha asegurado.

En este sentido, ha reconocido que "hay que continuar avanzando, por ejemplo en tener más músculo" y "más personal". "Estoy de acuerdo con las manifestaciones que puedan hacer los trabajadores porque es cierto que hay que seguir avanzando", ha insistido, antes de añadir: "Hemos aplacado lo urgente, hemos comenzado a estar en los niveles en que debíamos estar siempre".

"Somos autoexigentes, estamos contentos con el trabajo que se ha hecho en el poco tiempo en que se ha hecho, y con el camino que se está marcando sobre todo, con los cambios estructurales que se están produciendo porque tenemos claro dónde vamos, y en ese sentido los dos ejes de actuación principales se están cumpliendo": "Generar cada día más un tejido cultural potente que sea sostenible" y la democratización del acceso a la cultura", ha destacado.

En definitiva, ha subrayado que "hay que seguir avanzando en ese proyecto estratégico que es que la cultura nos diferencie como pueblo".

"Estamos en disposición de seguir avanzando, estamos contentos, el camino está bien marcado y la estrategia es bien clara", ha recalcado.

PLANTILLAS EN LAS INSTITUCIONES CULTURALES

Asimismo, preguntado sobre si la administración prevé aumentar las plantillas en instituciones culturales como el Consorci de Museus, ha indicado que se ha pasado "de una sociedad con instituciones postcorruptas en las que el modelo de gestión" era "partir de la ocurrencia de cómo se hacía caja en determinados sectores y sobre todo en determinadas manos privadas concretas e individuales".

Ha defendido que "el cambio de paradigma es evidente" y que hay "mucho más retorno para la ciudadanía y la creación cultural", pero ha opinado que es "evidente que necesitamos más músculo", "no solo económico" --aunque ha destacado que el presupuesto de cultura ha aumento en más de un 57% desde el inicio de legislatura--, sino también "proyecto, proyección y arraigo".

"Lo importante es que haya equipos que puedan tirar hacia adelante, y ahora hay que reformular el sector público, sobre todo el que tienen que ver con la actividad cultural". Ha reivindicado "cambios legislativos a nivel estatal" para que "se proteja la cultura como un hecho diferencial".

En este sentido, ha resaltado que "no es lo mismo gestionar un museo que un otro tipo de sector público" y que "esa singularidad debe tener reflejo en la forma de crear más equipos y poder contratar más personas en la manera de poder gestionar los acontecimientos y proyectos culturales". "Además, hay que avanzar en el ámbito de la Generalitat, estamos trabajando para que los equipos tengan el tamaño suficiente. Eso no lo podemos hacer de hoy para mañana, pero está claro que es necesario y que es uno de los retos que debemos continuar afrontando", ha zanjado.