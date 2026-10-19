Más de 250 voces sonarán al unísono en el Aplec de Corals Ciutat de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 19 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló se vestirá de gala para acoger el XXXI Aplec de Corals el próximo domingo, 25 de octubre, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La cita reunirá a más de 250 voces sobre el escenario, procedentes de 12 corales castellonenses y el coro valenciano Plèiades Cor como invitado. Se trata de un coro femenino formado por 50 jóvenes que cuenta con un repertorio que incluye obras de cantautores, música sacra y tradicional. Fundado en 2018, el coro ha realizado más de 80 conciertos y actuaciones en Valencia y en otras ciudades, consolidándose como una agrupación única en la Comunitat.

El evento cultural, en homenaje a Juan Ramón Herrero, contará con la participación de las corales Juan Ramón Herrero, Vicent Ripollés, Cor Pentecosta, Cor Gregorià Resurrexit, Castalia Aulas de la 3ª Edad, Innuendo, Veus Atrevides, Ensemble Vocal Varadero, Coro Schola Jubilemus, Coral Veus de Lledó, Orfeó Universitari UJI y la Coral Polifònica Sant Pere.

En el encuentro musical las corales interpretarán una selección de temas clásicos y contemporáneos. La jornada incluye un taller de técnica vocal para todos los coros y diferentes sesiones de trabajo para compartir experiencias.