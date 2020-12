Más de 400 municipios han detectado más contagios de coronavirus en el segundo estado de alarma que en el primero

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 404 municipios valencianos han detectado más contagios de coronavirus en las siete semanas que lleva vigente este segundo estado de alarma que en los tres meses que duró el primero, mientras que apenas 43 han tenido menos casos desde el 25 de octubre que en el confinamiento de primavera.

Así se refleja en las actualizaciones de datos desagregados que publica la Generalitat, en las que se aprecia que las mayores diferencias se dan tanto en las cuatro ciudades más pobladas, como en municipios que han estado afectados por restricciones (Elda, Orihuela y Petrer).

En concreto, València lleva ya 9.711 contagios en este segundo estado de alarma (7.531 más que en primavera, cuando sumó 2.180 hasta el 24 de junio --la alarma terminó el 21--); Elche ha tenido 2.038 positivos más en este período que en el confinamiento (2.446 frente a 404); en Alicante hay 1.628 más ahora que en primavera (2.491 ahora por 863 entonces); en Castelló de la Plana, 1.674 en el segundo frente a 428 en el primero (1.246 más) y en Elda, 1.386 ahora frente a 188 entonces (1.198 más).

Además de estas ciudades, Torrent también lleva más de 1.000 casos en este segundo estado de alarma (1.017), lo que supone 719 casos más que en el primero (298). Orihuela, Petrer y Gandia registran algunos de los cambios más pronunciados: las tres tuvieron entre 80 y 90 casos en el primer estado de alarma y en este segundo suman más de 900 Orihuela y Petrer y 879 Gandia.

Callosa de Segura y Almoradí tienen situaciones similares: de 11 y 13 casos en el primer estado de alarma a 507 y 498 en este segundo. Banyeres de Mariola y Albatera son dos de los casos más llamativos: apenas se vieron afectadas en primavera, con cinco y cuatro casos respectivamente, y ahora llevan 211 y 207 casos.

De hecho, varios municipios de la Vega Baja registran dinámicas similares. Además de Orihuela, Callosa de Segura, Almoradí y Albatera, localidades como Bigastro y Redován casi se libraron del virus en la primera ola (solo tuvieron dos y un contagio), y ahora Bigastro lleva 134 y Redován, 95. Catral también ha pasado de ocho casos entonces a 104 ahora.

Sin embargo, la diferencia no es tanta en la otra gran ciudad de la comarca: Torrevieja. Mientras que otras localidades de su comarca multiplican hasta por 95 su incidencia de la primera ola, esta ciudad no llega a doblarla. Sí hay más casos (473 frente a 269) pero no es un incremento tan elevado.

CAUDETE Y VILAFRANCA, DE 0 A 44

Se da la circunstancia de que los municipios de Caudete de las Fuentes y Vilafranca han tenido el mismo comportamiento en ambos estados de alarma.

Mientras que no se vieron afectados en la primera ola, en esta segunda alarma llevan ya 44 casos cada uno. Otras localidades que no tuvieron casos entonces y ahora sí son Traiguera (37), Camporrobles (35), Gata de Gorgos y les Coves de Vinromà (32), Granja de Rocamora (31) o Ademuz (29).

De hecho, el Rincón de Ademuz ha dejado de ser en esta segunda ola el territorio libre de Covid-19 que fue en la primera. Si en primavera el virus no llegó al enclave valenciano, ahora su capital lleva ya 29 casos desde el 25 de octubre (44 en total); Casas Bajas cuenta tres casos y Torrebaja, uno.

MENOS CASOS EN BENIDORM

En el otro lado de la balanza están los 43 municipios a los que el coronavirus ha golpeado menos en este segundo estado de alarma que en el primero. Benidorm lidera esta lista, con 102 casos menos que en primavera. La capital turística registró 403 casos en el primer estado de alarma y era la quinta ciudad más afectada, mientras que ahora suma 301 y hay 35 municipios que han tenido más contagios.

Borriana es otra de las ciudades que tuvieron mayor afección en primavera y que ahora está en números más bajos. En concreto, a 24 de junio sumaba 294 positivos, mientras que entre el 25 de octubre y el 7 de diciembre ha sumado 210.

Esta diferencia se aprecia también en varios municipios que se vieron afectados por brotes en la primera etapa. El caso más llamativo es Alborache, que tuvo 40 casos en el primer estado de alarma, y ahora apenas ha sumado uno en estas siete semanas. También Montán, donde el virus afectó a su residencia de mayores en la primera ola y generó 22 contagios, ahora no ha sumado ningún positivo.

Al igual que Montán, en otro municipio de la comarca del Alto Mijares, Villahermosa del Río, la Covid-19 también entró en una residencia y provocó 55 contagios y 13 fallecidos en primavera. En este segundo estado de alarma, pese a que lleva 41 casos menos que entonces, también se han registrado varios brotes en la población. En lo que va de alarma, lleva 14 positivos.