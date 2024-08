Mazón anuncia un centro de salud en Mislata y se compromete a acabar el auditorio y acometer el acceso norte

Bielsa agradece los compromisos: "Es un día grande para Mislata"



VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la construcción de un nuevo centro de salud en Mislata (Valencia) con un presupuesto de 4,2 millones de euros, además de comprometerse a destinar fondos para finalizar el auditorio municipal y para acometer el acceso norte de la ciudad.

Así lo ha avanzado tras una visita institucional a esta ciudad en la que se ha reunido con su alcalde, Carlos Fernández Bielsa. También ha asistido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

"Venimos a cumplir lo que no se ha cumplido con Mislata", ha manifestado Mazón, ya que ha lamentado que hay asuntos estratégicos para la ciudad que "estaban oliendo a caducidad". Por contra, ha destacado la necesidad de "hacer justicia con lo que no se ha cumplido en Mislata y se merece", recalcando que no se trata de "una dádivas", y ha reivindicado "una política de Estado a nivel municipal".

En materia sanitaria, el jfe del Consell ha explicado que se trasladará y ampliará el actual consultorio auxiliar de Mislata para desarrollar el centro de salud Mislata II, que tendrá más personal y una nueva carta de servicios, "además de mejorar la que ya estaba para que los vecinos de Mislata no tengan que desplazarse a otros centros". "De eso se trata la equidad sanitaria, en tener todos los ciudadanos de la Comunitat los mismos derechos", ha manifestado.

Entre los nuevos servicios que ofrecerá este centro de salud figuran la espirometría, las ecografía, retinografias, un área para la mujer y una sala avanzada de curas.

Según ha expuesto el conseller de Sanidad, el Ayuntamiento y la Generalitat llevan tres meses trabajando en este proyecto y firmarán un convenio singular para construirlo "cuanto antes".

CENTRO DE SALUD MISLATA II

En concreto, el nuevo centro de salud, que estará ubicado cerca del actual consultorio auxiliar, incorporará un profesional más de Medicina Familiar y dos de Enfermería respecto al consultorio auxiliar. Así, con la incorporación de un nuevo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, se reducirá el número de usuarios atendidos por facultativo, lo que pretende ofrecer una mejor asistencia a los pacientes.

Dispondrá en total de nueve consultas de Medicina Familiar y Comunitaria y dos de Pediatría, además de otras áreas como trabajo social, enfermería obstétrica y extracciones.

Se ampliará el número de consultas para la asistencia sanitaria y se habilitará una sala polivalente donde se llevarán a cabo las técnicas diagnósticas para aumentar la capacidad resolutiva de atención primaria y comunitaria. En ella se realizarán espirometrías, retinografías y ecografías y se instalará una sala orientada a la realización de educación comunitaria o reuniones, además de una sala de curas avanzadas destinada a cirugía menor ambulatoria.

AUDITORIO Y ACCESO NORTE

Por otro lado, Mazón ha destacado el compromiso del Consell con el futuro auditorio de Mislata anexo al centro sociocultural La Fàbrica, que ha visitado junto a Bielsa: "Desde Presidencia de la Generalitat ponemos en marcha la reactualización de las obras de esta infraestructura para que pueda ser una realidad en 2027 o incluso antes con un presupuesto cercano a tres millones de euros".

Respecto al acceso norte de la ciudad, ha anunciado la puesta en marcha de un grupo mixto de trabajo entre el Ayuntamiento de Mislata, el de València y la Generalitat para actualizar este proyecto "que se merecen los ciudadanos de Mislata para evitar la saturación del tránsito". "Contribuirá a mejorar las conexiones con el Hospital Militar, obras que también estamos acelerando desde la Generalitat", ha añadido.

Paralelamente, ha manifestado el compromiso del Consell para seguir avanzando en otros proyectos para Mislata en el ámbito educativo y de servicios sociales, con el objetivo de "cumplir con la hoja de servicios que merece la ciudad".

CAMARERO Y ROVIRA IRÁN A MISLATA

Según ha avanzado, próximamente visitarán la ciudad la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, para hablar sobre la residencia de Mislata, y el titular de Educación, José Antonio Rovira, para analizar actuaciones del plan Edificant.

Por su parte, el alcalde de Mislata ha resaltado que los anuncios de Mazón suponen "un gran día para la ciudad" y ha agradecido los compromisos "firmes y claros" por parte de la Generalitat "por encima de las diferencias ideológicas", al mantener acuerdos alcanzados durante la anterior legislatura por parte del gobierno el Botànic.

Además, ha destacado que el centro de salud mejorará "notablemente" la atención sanitaria, que el auditorio se licitará antes de acabar 2024 y que el acceso norte es una "reivindicación histórica" que será realidad "más pronto que tarde".

Al margen de estos anuncios, Bielsa ha trasladado a Mazón la necesidad de que el plan Edificant "se reactive cuanto antes" en cuatro centros educativos de la ciudad que requieren de mejoras. "El 'president' ha dicho que en la medida de lo posible se reiniciarán esas obras", ha explicado.