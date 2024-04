Mazón anuncia la gratuidad en educación de 0 a 3 años desde septiembre en escuelas públicas y privadas con 72.000 plazas

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que ofrecerán educación gratuita para alumnado de 0 a 3 años a partir del mes de septiembre, en escuelas infantiles públicas y privadas para que haya "libertad de elección".

Así lo ha avanzado este lunes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, tras presidir la Mesa de Participación de Educación de 0 a 3 años, en la que están representadas las principales entidades asociativas en materia educativa de la Comunitat Valenciana.

En concreto, ha precisado que pondrán a disposición 72.000 plazas de 0 a 3 años, por las 21.000 existentes actualmente, para lo que trabaja en una modificación presupuestaria de 30,2 millones de euros para implementar los recursos extras para este último cuatrimestre para que se pueda poner en marcha y abordar la educación gratuita de 0 a 3 años.

En términos anuales completos, Mazón ha destacado que se doblará el presupuesto "pasando de aproximadamente 87 millones de euros para este concepto a más de 160 millones de euros", lo que ha afirmado que "significa la mayor apuesta presupuestaria para este concepto que jamás se ha puesto a disposición en la Comunitat Valenciana".

"El curso que viene va a ser el curso completo de la educación pública gratuita con libertad de educación de centro desde los 0 años en la Comunitat Valenciana", ha sostenido.

El 'president' ha explicado que lo harán con las escuelas infantiles públicas y privadas, que considera que prestan "un extraordinario servicio". De este modo, ha enfatizado la apuesta por "un sistema mixto de colaboración público-privada para que las familias puedan elegir libremente donde quieren llevar a sus hijos".

Además, ha precisado que no las subvencionarán con la fórmula del concierto educativo, sino "directamente el abono de todas y cada una de las plazas que se vayan ocupando". "En función de las ratios, vamos a ir sufragando estas plazas a los distintos centros de manera directa a los centros cuando nos vayan justificando todas y cada una de las plazas", ha detallado, al tiempo que ha resaltado que el sistema "no va a estar bloqueado de curso en curso", sino que se contemplan altas y bajas durante el año escolar, y "no es necesario esperar a septiembre".

REDUCCIÓN DE BUROCRACIA

También ha destacado que se está avanzando en la reducción de trámites burocráticos para "reducir un 99% el papeleo de las familias y facilitarles el acceso a esta educación gratuita y universal".

"Esto es un compromiso no solamente electoral, sino también personal, un compromiso del Gobierno y es una prioridad. Porque tiene que ver con la conciliación, con la corresponsabilidad, con fijar población en zonas despobladas, porque tiene que ver con la justicia y porque tiene que ver con la universalidad total del sistema educativo", ha sostenido el 'president'.

En este sentido, ha destacado que "en diez meses" desde que se formó el nuevo gobierno alcanzarán la "universalidad educativa" de 0 a 3 años, cuando "al ritmo con el que el anterior sistema iba avanzando, exclusivamente desde lo público, se hubiera tardado dos décadas".

"La libertad educativa y la universalidad educativa se extiende de una vez. La capacidad de elección se extiende de una vez. De cero a tres años vamos a fomentar la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas domésticas, que es muy importante. Vamos a incrementar también la productividad", ha enfatizado.

"MOMENTO BÁSICO PARA ELIMINAR DESIGUALDADES"

Asimismo, Mazón ha apuntado que la educación de 0 a 3 años es un momento "momento básico, fundamental y clave para empezar a eliminar las desigualdades" de los menores en su desarrollo futuro, para evitar cambios de centros, porque "esa estabilidad educativa también es fundamental para la futura productividad, para el nivel de atención, para el desarrollo psicosocial, para los ejes competenciales y absolutamente para todo", ha defendido.

El jefe del Consell ha puesto en valor el establecimiento de la mesa permanente de diálogo con las entidades asociativas en materia educativa y ha apuntado que la Conselleria de Educación ultimará el borrador para llevar a cabo esta medida y espera recibir aportaciones de estas entidades. Al mismo tiempo, trabajará en las modificaciones presupuestarias y en las asignaciones de las cantidades suplementarias necesarias.

"Necesitamos a toda la comunidad educativa aportando en positivo. Yo les quiero agradecer esta predisposición, la espera, no la de estos meses, sino la de tantos años, porque esto no había ocurrido nunca y esto lo habíamos esperado muchos padres durante mucho tiempo, y además por la capacidad de poder elegir entre lo público y lo privado", ha resaltado, lo que considera que es "un avance social muy importante".

En el encuentro han participado el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Unió de cooperatives d'ensenyament (UCEV) Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL), Asociación de Educación y Gestión, Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Associació Salvem 0-3, Confederación Gonzalo Anaya, Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (COVAPA), y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).