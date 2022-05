Mazón asegura que Diputación redactará el proyecto del tranvía Dénia-Gandía pese a no tener las competencias

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves que encargá a la institución provincial la redacción del proyecto para la construcción de la conexión en tranvía entre Gandía y Dénia del tren de la costa "aunque no tengamos la competencia de su ejecución" para luego "que lo asuma quien corresponda".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras inaugurar en el Auditori Teulada-Moraira el foro de debate 'Compartir la Marina Alta 2022' que organiza el Rotary Club de Xàbia. "Es un compromiso que asumo a nivel personal pero también institucional, la Diputación encargará el proyecto del trayecto Dénia-Gandía para poder avanzar aunque no tengamos la competencia de su ejecución", ha indicado.

Igualmente, Mazón ha señalado que esta forma de actuar se ha dado "en otras ocasiones para facilitar a las instituciones competentes y para que no se tenga excusa para decir que no se tiene un proyecto". Ha agregado que una vez esté preparado se pondrá "encima de la mesa para que lo asuma quien corresponda".

El 'popular' ha criticado también que "no se puede esperar más" a un Gobierno de España que "ya lleva mucho tiempo anunciado un proyecto que no hace" y defiende que "puede ser un tranvía con competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana para así no esperar a quien no cumple".

"Los proyectos son más que viables, los podemos encargar desde la Diputación de Alicante y yo me voy a poner en contacto con el presidente de la Diputación de Valencia por si quiere colaborar y que sea un proyecto conjunto", ha agregado.

No obstante, ha remarcado que si "en cualquier caso", encargará a la Diputación ese proyecto "y lo pondremos a disposición de la Generalitat". "Es un compromiso personal para que sea una realidad lo antes posible, creo que hay mecanismos de colaboración público-privada que pueden ser más que viables porque estamos hablando de una zona extraordinariamente rentable, no solo en verano sino durante todo el año", ha añadido.