Mazón asegura que todavía no tiene fecha para reunirse con Sánchez: "Estoy esperando"

Afirma que tampoco han recibido una "respuesta oficial" del TC respecto al recurso contar la Ley de Amnistía



VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que "todavía" no ha recibido por parte del Gobierno la fecha de su reunión con Pedro Sánchez, dentro de la ronda de contactos del jefe del Ejecutivo con todos los presidentes autonómicos.

"No me ha llegado todavía (la invitación), estoy esperando. Si ha llegado en este rato, lo desconozco, pero antes de venir no había llegado", ha explicado a los periodistas tras clausurar el acto de entrega de Premios al Mejor Juguete 2024 que concede la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

El también líder del PPCV se ha pronunciado así respecto a su futuro encuentro con Sánchez, dentro de la ronda que el presidente del Gobierno comenzará este viernes 20 en La Moncloa con el 'lehendakari', Imanol Pradales; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Recientemente, Mazón confirmó que asistiría a la reunión con Sánchez para recordarle "todo lo que debe" el Gobierno a la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, cuestionado por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de encargar un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por autonomías como la Comunitat contra la Ley de Amnistía, Mazón ha explicado que le "hubiera gustado que hubiera sido más rápido" porque, a su juicio, no se sabe "a qué obedece esta paralización de tener en cuenta la posición de la Comunitat Valenciana y de otras autonomías".

"No hemos recibido ninguna respuesta oficial. Sabemos a través de los medios de comunicación que se pospone la decisión incluso de admitir la trámite", ha expuesto, para reiterar su "respeto a los tribunales como siempre".