Mazón califica de "intolerable" la brecha salarial entre hombres y mujeres y dice que es un "objetivo prioritario"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha calificado hoy de "intolerable" la brecha salarial entre hombres y mujeres y ha añadido que es un "objetivo prioritario" del Gobierno valenciano".

Mazón se ha pronunciado así ante los medios con ocasión del Día de la Igualdad Salarial que se celebra hoy, durante su visita a las obras de rehabilitación que realiza la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en el edificio de la calle Santa Cruz de Tenerife de Castelló.

"El día de lucha contra la brecha salarial, que es real entre hombre y mujeres, quiero lanzar un mensaje a todas las mujeres que todavía hoy desgraciadamente tienen que elegir entre trabajar y ser madres, que se ven obligadas a pedir excedencias, permisos laborales o bajas", ha dicho el jefe del Consell.

Mazón ha destacado que la brecha salarial en España está en el 14 por ciento, pero en la Comunitat Valenciana está en un 20%, "y esto no puedo más que calificarlo como intolerable y uno de los objetivos prioritarios para luchar contra esta situación".

El 'president' ha lanzado un mensaje de interés y de incentivo para el desarrollo profesional de las mujeres, y para "suscitar el interés de las mujeres por las carreras y las profesiones tecnológicas, que son las que más y mejor remuneración tienen".

"En la lucha contra ese techo de cristal y en una conjura colectiva, no solo por la conciliación, por la que estamos trabajando con medidas como la educación pública de 0 a 3 años y gratuita que estamos a punto de poner en marcha, sino con otras medidas que tienen que ver con la concicialición, no son suficientes si no cuentan con el apoyo de todos", ha dicho.

"Un mensaje a esas mujeres, madres o no, jóvenes o mayores, que siguen luchando contra esa brecha real y hoy me parece un día importante para hacerlo desde Castellón", ha añadido.

Preguntado por la mesa de negociación solicitada por los sindicatos para luchar contra la brecha salarial, Mazón ha indicado que la lucha contra la brecha salarial forma parte de su prioridad, "y también y de manera específica en el diálogo social, por lo que es muy bienvenida la propuesta de los sindicatos porque es muy bien acogida".