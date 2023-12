Mazón: "La Constitución no es un documento abstracto y del pasado, sino vivo y plenamente vigente"

CASTELLÓ, 6 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado hoy que la Constitución "no es un documento abstracto, del pasado, de otra generación, que tenga que ser conmemorado como un libro antiguo, que tiene que ser reescrito. Es un documento vivo, plenamente vigente".

Mazón se ha pronunciado así tras presidir el acto conmemorativo del Día de la Constitución y la entrega de las distinciones de la Generalitat por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales, que se ha celebrado en la Diputación de Castellón.

El acto ha comenzado con la intervención de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha indicado que la Constitución está "más de moda que nunca a pesar de los planteamientos y debates que desean lo contrario de lo que la Constitución representa"; y a continuación ha intervenido la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, la cual ha resaltado que "nunca la Carta Magna se había visto tan amenazada, pero esos ataques refuerzan más los compromisos de los castellonenses".

Posteriormente se ha procedido a otorgar la distinción por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales a los diputados, diputadas y senadores elegidos en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, que, en las sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, aprobaron el texto de la Constitución Española.

"CÓMO COMENZAR"

En el acto han estado presentes y han recogido dicha distinción Vicente Antonio Sotillo, Joaquín Galant, Jaume Castells y Emèrit Bono. Este último, en nombre de todos los distinguidos, ha explicado que, tras las primeras elecciones democráticas, se plantearon cómo comenzar. "Sabíamos dónde queríamos ir, pero había que decidir cómo", ha dicho.

"Después de muchas dudas, hicimos una ponencia formulada por todos los grupos políticos, que comenzó un proceso de análisis de perspectiva e hicimos un esfuerzo para consensuar el proceso, pues la política es negociar y consensuar siempre, y, cuando no se produce, mal asunto", ha añadido.

Emèrit Bono ha destacado que fue "muy interesante" todo el proceso hasta que se aprobó la Constitución. "En aquel momento ya había visiones distintas, pero recogía el parecer de todas", ha explicado Bono, quien ha apuntado la necesidad de reivindicar la figura del Rey emérito Juan Carlos I, "clave en el proceso".

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado que este acto institucional, "hoy más que nunca", debería "iluminar las enormes virtudes" no solo de la Constitución, sino también destacar "el profundo sentido colectivo que dio lugar a su aprobación, el intenso debate de los trabajos de las Cortes constituyentes, y la posición de las fuerzas políticas que la hicieron posible".

Ha asegurado que "conviene recordar ese pasado, porque a veces no se insiste de forma adecuada en lo que representó esa decisión colectiva de todo pueblo español". "Habría que hacer más pedagogía de todas aquellas renuncias singulares, que se convirtieron en una suma de energía de toda España", ha dicho.

El 'presidente' ha asegurado que "lo que en 1978 era una incógnita, un camino por recorrer, se ha revelado con el tiempo en una certeza, un trayecto seguro lleno de buenas noticias colectivas. Hubo renuncias para alcanzar un objetivo común, que no era de nadie, pero fue de todos".

Ha apuntado que "conviene recordar que en la petición del voto favorable a la ratificación del pueblo español a aquel texto, coincidieron distintas fuerzas políticas de todo el espectro político, a izquierda y derecha, con un resultado en el voto favorable que alcanzó casi el 92 por ciento de los votantes aquel 6 de diciembre".

"LA DECISIÓN SOBRE EL FUTURO FUE BUENA"

Por eso -ha añadido- "hoy es día para conmemorar que la decisión sobre el futuro fue buena, y la hemos de reivindicar con una nueva fortaleza, demostrando que no es un documento que se ha de superar porque no sirve, sino explicando una y otra vez, con un renovado impulso, de qué ha servido, cómo sigue siendo útil y de qué manera podemos contribuir a su protagonismo". "La Constitución no es un documento abstracto, del pasado, de otra generación, que tenga que ser conmemorado como un libro antiguo, que tiene que ser reescrito. Es un documento vivo, plenamente vigente", ha indicado.

"No es cierto que existan dos mundos, dos trincheras enfrentadas que no han podido gobernar en alternancia. Este casi medio siglo de Constitución ha permitido la resolución de problemas que en nuestra historia política parecían no resueltos, y que este documento permitió superar", ha añadido el 'president', quien ha comentado que

"no es posible tomarse en serio determinados discursos que pretenden reescribir el pasado, aspirando a determinados avances que hagan posible la comprensión entre todos, cuando llevamos medio siglo en que nos hemos comprendido todos".

Todas las alternancias han sido posibles sin que haya saltado ninguna costura de la Constitución, y hemos de trabajar para que recuperemos aquel impulso inicial, aquel pacto histórico que dio lugar a la transición, con aportaciones e influencias plurales con idéntica amplitud para seguir regulando nuestra convivencia", ha resaltado Mazón.

El jefe del Consell ha manifestado que "el problema no es la Constitución", y se ha mostrado convencido que "ese 90% de la ciudadanía existe todavía, ha de ser escuchado, y ha de tener mayor protagonismo que quien pretenda decidir en exclusiva un futuro, que nos corresponde a la inmensa mayoría de los ciudadanos".

Mazón ha aludido a varios artículos de la Constitución como el 14, referente a que los españoles "son iguales ante la ley"; pensando en el agua, ha recordado el artículo 128 que establece que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general"; o se ha referido al artículo 138, en el que el Estado "garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad".

"Es un contenido vibrante de una radical vigencia, y no lo redactaríamos mejor ahora. Igualdad, solidaridad y equilibrio a los que aspirábamos en 1978, y a los que debemos seguir aspirando con firmeza, porque son patrimonio de todos", ha afirmado Mazón, quien ha añadido que "no hay nada que no podamos resolver dentro de la Constitución. Todo el entendimiento es posible".