Mazón defiende el campus sanitario de Alicante: "Espero que más pronto que tarde podamos cogernos de la mano y avanzar"

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido este miércoles el campus sanitario provincial que plantea para Alicante y ha apuntado que espera que "más pronto que tarde podamos cogernos todos de la mano y avanzar".

Así se ha pronunciado en atención a los medios en Monforte del Cid (Alicante), donde ha asistido al acto de inicio de la Campaña de la Denominación de Origen Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó al ser preguntado por las críticas de Compromís y PSPV a esta propuesta que lanzó después de que la Generalitat se retirara del proceso que inició la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) sobre la impartición del Grado en Medicina en la Universidad de Alicante (UA).

El objetivo de Mazón es crear un "gran campus sanitario provincial" en el que las dos universidades alicantinas "puedan sumar", según explicó en su momento. El 'president' ha reiterado este miércoles que "trabajar con economía de escala siempre es positivo" y "aspirar a tener una referencia sanitaria provincial europea" también.

En esta línea, ha añadido que "todos los agentes económicos, sociales, universitarios y académicos, salvo el silencio de la Universidad de Alicante, indican que es conveniente que trabajemos en esa postura abriendo las manos a todos". "Y yo espero que, más pronto que tarde, podamos cogernos de la mano todos y avanzar", ha sostenido.

A su juicio, "como siempre" Compromís y PSPV "siguen diciendo 'no' a lo que no conocen, como con los presupuestos, pero también siguen diciendo que 'no' a una Mesa Autonómica del Agua en la Comunitat Valenciana. Cosa sorprendente cuando todo el mundo está a favor de que la pongamos en marcha. Cada uno dirá lo que quiera decir, pero nosotros sí que pensamos que la UA merece lo mejor y que la suma multiplica", ha defendido.

Sobre si ha empezado a dar pasos ese campus, ha explicado que lo que se ha empezado es "a aunar voluntades", "a poner encima de la mesa una voluntad de unión" y a recibir el apoyo de entidades empresariales como la Cámara, CEV, INECA, Sindicato Médico, Colegio de Médicos o la propia Universidad Miguel Hernández. "Creo que avanzamos en ese sentido y ese es el camino", ha concluido.