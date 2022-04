Mazón denuncia que la tasa turística "la pagarán los valencianos": "En lugar de rebajar los impuestos, nos ponen más"

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha denunciado que la tasa turística que pretende aprobar el Consell "también la pagarán los valencianos cuando hagan turismo por la Comunitat". "Cuando queramos alojarnos en alguno de nuestros hoteles o casas rurales tendremos que pagar un euro y medio más por persona", ha lamentado y ha censurado que, "en lugar de rebajar los impuestos, el Consell pone más".

"Es inconcebible que a las puertas de la campaña de Semana Santa y del verano se lance el mensaje de que abrimos las puertas a esta nueva tasa, que penaliza al turista que viene a la Comunitat y a los valencianos que queremos visitar nuestra tierra", ha criticado.

Así se ha pronunciado el líder 'popular' con motivo del lanzamiento de la iniciativa 'Stop a la tasa turística', que se ha puesto en marcha este domingo en redes sociales para mostrar el rechazo del PPCV a "la implantación de un nuevo impuesto en la Comunitat", ha indicado la formación en un comunicado.

Mazón ha asegurado que "esta tasa es ideológica y que el turismo no necesita más cargas impositivas ni castigos". "Al contrario, lo que precisa son medidas y acciones que le ayuden a remontar la difícil situación que vive desde hace dos años", ha remarcado, al tiempo que ha declarado que "ni es el momento ni son las formas, y menos derivar la responsabilidad de su aplicación en los alcaldes".

"Hay que invertir en promoción del turismo y la mejor manera de atraer turistas no es precisamente la de imponer tasas en un momento especialmente delicado para la recuperación del sector", ha reiterado, a la vez que ha afeado a la Generalitat que "no se pueden aprobar medidas sin escuchar al sector ni a los afectados". "El sector turístico necesita todo el apoyo de las administraciones e incentivos para seguir trabajando, no que se les pongan todavía más palos en las ruedas", ha agregado.

"NO AYUDA NI MEJORA"

El presidente del PPCV ha apuntado que esta tasa "no ayuda ni mejora al sector, sino que empeora la llamada a los mercados internacionales y a los turistas que hay que recuperar". "Es incongruente y no tiene ningún sentido; es una demostración más de un gobierno a la deriva, paralizado que ya sólo tira más de sectarismo y de ideología", ha expresado.

En esta línea, Mazón ha afirmado que el borrador que maneja el Consell prevé un impuesto que va desde los 0,5 a los dos euros, en función de la categoría del establecimiento, con una media de euro y medio, "lo que repercutiría directamente en los ingresos de un sector que supone el 15% del PIB de la Comunitat".

En 2019, el último año turístico en que se viajó con normalidad, la mitad de los turistas nacionales en la Comunitat provenían de alguna de las tres provincias de la propia autonomía, por lo que esta medida, ha denunciado Mazón, "supondría también una nueva carga impositiva para los valencianos". "En lugar de incentivar y recortar impuestos, desincentivan y gravan más. Es increíble", ha manifestado.

La campaña 'Stop a la tasa turística' abarcará la presentación de mociones en ayuntamientos e instituciones y la difusión de imágenes en redes sociales en contra de esta tasa. Esta acción se suma a otras similares como la recogida de firmas puesta en marcha hace un mes por los hosteleros de la Comunitat Valenciana a través de Hosbec y que cuenta con la adhesión de patronales autonómicas y nacionales.