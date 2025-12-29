Mazón designa a José Manuel Cuenca como asesor de su oficina de 'expresident' de la Generalitat

José Manuel Cuenca comparece en la comisión por la dana, en el Congreso de los Diputados, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha designado al que fuera su jefe de Gabinete y secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca, como asesor de su oficina de apoyo, que se encuentra situada en la ciudad de Alicante.

De este modo figura en la página web de la administración autonómica valenciana, aunque el nombramiento todavía no ha sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). Cuenca, 'mano derecha' de Carlos Mazón en Presidencia, fue uno de los primeros altos cargos cesados tras la dimisión del exjefe del Consell.

El expresidente Carlos Mazón cuenta desde hace unas semanas con una oficina de apoyo establecida en Alicante, una prerrogativa recogida en el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana --de hecho, otros antiguos dirigentes también han hecho uso de ella--, que contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.

Esta oficina cuenta con los siguientes recursos: dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal que ocupe estas plazas tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda.

También se dotará de "un local adecuado para la instalación de la oficina" con la aportación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat.

Asimismo, el Consell, a través del departamento competente, "adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios".

La oficina de apoyo al 'expresident' Carlos Mazón se encuentra en la calle Ingeniero Lafarga de la capital alicantina, según figura en la página de la propia Generalitat Valenciana.