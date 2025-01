Mazón destaca la gestión de la Generalitat para la reconstrucción tras la dana: "Somos la administración más rápida"

Asegura que Educación ultima el proyecto de dirección de obra para licitar la reforma de siete colegios arrasados por la dana

ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha puesto en valor este miércoles la gestión del gobierno valenciano como la "más rápida" para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, justo el día en que se cumplen tres meses de la catástrofe que ha dejado más de 220 muertos.

"Somos la administración que más rápido está trabajando en pagar las ayudas y con más diligencia, por respeto, responsabilidad y la ingente labor que tenemos por delante", ha manifestado, y ha añadido: "Lo estamos dando todo. Algunos estamos corriendo con las ayudas como si no hubiera un mañana. Creo que hemos avanzado mucho y que nos queda mucho por hacer, pero no vamos a descansar hasta que todo quede abordado. Esto es lo que yo creo y en lo que estoy, con las ganas de poder avanzar porque es a lo que he encomendado mi acción, mi trabajo y mi empeño", ha apuntado.

En estos términos se ha manifestado a preguntas de los medios tras una visita a la planta de producción de la empresa PLD Space en Elche (Alicante), donde ha remarcado que el Consell "está haciendo todo lo que puede" para trabajar en la zonas afectadas. "Me gustaría ir todavía más rápido", ha reconocido.

CRÍTICAS AL GOBIERNO Y "COORDINACIÓN"

El jefe del Consell ha criticado al Gobierno de España por, a su juicio, "no coordinarse" con las administraciones y ha vuelto a hacer un llamamiento en este sentido: "Nuestro ofrecimiento es permanente para ayudar, coordinar y mejorar, pero se ve que hay algunos que siguen con el cálculo político, que yo creo que es lo peor que se puede hacer cuando hay tanto dolor".

Así, ha afeado al presidente Pedro Sánchez que acudiera a València y "no fuera capaz de descolgar un teléfono". "El Gobierno nombra a un comisionado y no es capaz de reunirse con el vicepresidente de la Generalitat. ¿Cómo es posible que no se haya puesto en marcha una comisión mixta para que las administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales podamos coordinar ayudas, podamos coordinar estrategias, podemos coordinar recuperación?", se ha preguntado.

Igualmente, Mazón ha reprochado al Ejecutivo que "nombre comisionados que se reúnen antes con Castilla-La Mancha que con la Comunitat Valenciana, donde siguen sin hacerlo". A su juicio, esto refleja una "falta de voluntad" por parte de la administración central. "Quienes salen perjudicados son los damnificados", ha enfatizado.

Sobre el balance de la gestión realizada por el Consell desde el inicio de la emergencia por la dana, Mazón se ha mostrado "muy orgulloso del mayor despliegue de gente, medios, recursos y coordinación dentro de la Generalitat en la historia del autogobierno".

En concreto, ha mencionado que el gobierno valenciano "ha repuesto" los 57 centros de salud y las 123 depuradoras afectadas, y que ha trabajado para que 48.000 niños escolarizados volvieran a las aulas antes de Navidad.

Además, ha recordado que, dada la existencia de centros que no se han reformado todavía, se ha cambiado a los niños de colegio para que pudieran asistir a clase.

"REFORMA COMPLETA" DE SIETE COLEGIOS

En esta línea, Mazón ha avanzado que la Generalitat prepara la reforma de siete centros educativos para "su completa reforma" y que la Conselleria "está ultimando" el proyecto de dirección de obra para licitarlos todos a la vez "con la mayor celeridad".

También se ha referido al pago de ayudas a autónomos, de las que se ha abonado "el cien por cien en la primera fase", y a las de primera necesidad y por coches siniestrados. Del mismo modo, ha puesto en valor las tareas para retirar vehículos de campas.

Preguntado por si acudirá este miércoles personalmente a los puntos afectados por las riadas, Mazón ha dicho que no lo tiene previsto, aunque ha sostenido que la Generalitat "no deja de visitar la zona".

"La semana pasada estuve en Benetússer y la anterior en la campa de coches de Catarroja, que por cierto ya no tiene coches porque los hemos retirado. Gan Pampols visita la zona permanentemente y mantenemos reuniones con alcaldes y municipios, también la vicepresidenta y los distintos consellers", ha remarcado.

El jefe del Consell ha añadido que la consellera de Industria, Marián Cano, "va recorriendo los polígonos para ir mejorando la atención con los agentes industriales". "Vamos realizando nuestra labor con total normalidad y trabajando día tras día", ha concluido.