Mazón incide en la necesidad del soterramiento de las vías de Alfafar y afea a Puente su silencio sobre esta obra

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha incidido en la necesidad del soterramiento de las vías en Alfafar y ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, su "silencio" sobre esta obra, así como que en su visita a València de hoy ha "perdido una oportunidad histórica".

En declaraciones a los medios tras la entrega de los Premis Isabel Ferrer, Mazón ha dicho que estudiará el anuncio del Túnel Pasante y su prolongación hasta Albuixech, pero ha subrayado que espera "de manera urgente" el soterramiento en Alfafar, cuyas vías "han costado casi ochenta muertos en todos estos años".

"Tiene el proyecto porque hasta incluso se lo hemos ahorrado, porque se lo hemos llevado y se lo hemos mandado nosotros. Y nadie del Partido Socialista en la Comunitat Valenciana, nadie del Partido Socialista en el Gobierno, ninguno de sus socios, ni siquiera Compromís, y tampoco el ministro Puente, nos ha dicho nada", ha manifestado Mazón.

Para Mazón, esa eliminación del paso a nivel es "urgente". "No vamos a admitir ya ningún no y ningún silencio más por respuesta, porque no toca ya seguir así", ha añadido.