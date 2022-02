Mazón insiste en pedir un congreso del PP y rechaza hablar de nombres: "Es momento de escuchar a los militantes"

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha reclamado un congreso extraordinario, urgente y de unidad para resolver la situación "indiscutiblemente complicada" en el Partido Popular, aunque ha rechazado hablar de nombres o "sillas" porque "es momento de escuchar a los militantes más que a los dirigente".

Así lo ha trasladado a los periodistas tras asistir a un acto empresarial en València, clausurado por el rey Felipe VI, poco después del comunicado emitido por el PP valenciano a favor del congreso extraordinario para "cerrar esta crisis cuanto antes" y "marcar liderazgos fuertes".

Mazón ha asegurado que "todo" el PPCV está en la misma posición y ha insistido en que "la salida tenía y tiene que ser urgente", para lo que ha llamado a "pasar el protagonismo" a los militantes en ese congreso. "Nosotros (los dirigentes) también somos afiliados", ha recordado.

A partir de ahí, ha confiado en poder reflotar el partido desde la unidad y "lo antes posible", pero no ha querido entrar en si el nuevo liderazgo pasa por la salida de Pablo Casado o por la elección de otro barón 'popular' para sustituirle.

El también presidente de la Diputación de Alicante ha insistido así en que no es el momento de "hablar de nombres, ni de cargos concretos o sillas", advirtiendo que "no ayuda nada para ese congreso de unidad". "Ahora toca construir", ha dicho.

Preguntado por la alternativa a Casado, ha asegurado que "eso lo decidirá el partido" y ha repetido que lo más importante es la unidad y que esa unidad se manifieste "claramente y lo antes posible". Ha confiado, por tanto, en el liderazgo que pueda salir de ese futuro congreso de "máxima unidad".

IRÁ A 'GÉNOVA' ESTE MIÉRCOLES

De cara a la reunión convocada por el todavía presidente del PP para este miércoles 23, Mazón ha asegurado que le han citado "hace un rato" y que desconoce quién ha confirmado asistencia. "Asistiré porque siempre voy cuando me convoca mi partido", ha recalcado.

Además, ha afirmado que se acaba de enterar de la no asistencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso --al no ser la líder del PP autonómico--, y que no tiene "criterio al respecto".

Y sobre la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de dimitir como portavoz nacional del PP, el jefe de los 'populares' valencianos se ha limitado a señalar que es una decisión personal y que siempre "hay que respetarlas".