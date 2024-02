Mazón sobre multas del concejal de Movilidad de Castelló: "Comparto y respeto las explicaciones del equipo de gobierno"

CASTELLÓ, 2 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado hoy respecto a la denuncia del PSOE sobre las multas que presuntamente acumula el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, que se remite a las explicaciones que ha dado el equipo de gobierno, las cuales "comparte y respeta".

Mazón ha realizado estas declaraciones en una rueda de presa tras reunirse con la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina

Según ha dicho, "es un asunto del ámbito municipal y me remito a las explicaciones que ha dado el equipo de gobierno del Ayuntamiento". "Vaya por delante que soy de la máxima exigencia para que cualquiera pague todo lo que debe, y debe ser así, pero entiendo que las normas son las mismas para todos, y cuando se piden dimisiones hay que pedir para todo el mundo, no solo para unos cuantos", ha dicho.

Al respecto, el 'president' ha señalado respecto a la decisión del PSOE de llegar "hasta el final" en este asunto que los socialistas deben llegar al final "en todos los casos", pues "la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero que cobró ilegalmente 40.000 euros en dietas por pertenecer al Puerto de Valencia no los ha devuelto en su totalidad".

"Así, espero que el PSOE llegue hasta el final no solo en este caso, sino en su propia casa", ha añadido.

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, aseguró este jueves que la dimisión de Ramírez no está sobre la mesa en estos momentos, aunque reconoció que su actitud "estéticamente no queda bien", pero "estas multas que han aparecido son de fechas en las que él ni siquiera era concejal y, en cualquier caso, él está pagando esas multas y no estamos ante un delito, sino ante una cosa que, evidentemente, cuando llega la sanción él la está pagando".