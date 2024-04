Mazón no ve "de recibo" que Gobierno y PSOE "jueguen a ir cambiando de opinión" sobre Bildu y el terrorismo

Defiende que "ya toca" abrir una nueva etapa de "normalidad" en el País Vasco y apuesta por dejar de "repensar la etiqueta territorial"



El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reprochado al Gobierno y al PSOE que el hecho de ir "jugando a cambiar de opinión" sobre Bildu y un asunto "tan grave" como el terrorismo no es "de recibo, ni siquiera desde el punto de vista moral". "Ya sabemos cuáles son las convicciones y los principios del Partido Socialista y del Gobierno de España cuando llegan estas cosas", ha lamentado.

El jefe del Consell, en declaraciones a los medios este miércoles en Madrid, donde ha participado en el IV Foro Económico El Español Wake Up, Spain!, ha enmarcado en "otro cambio de opinión más" en función de "un punto arriba o un punto abajo en las encuestas" la posición del Gobierno y el PSOE respecto a Bildu, a raíz de las palabras de Pello Otxandiano (EH Bildu) tras eludir referirse a ETA como grupo terrorista. "Ninguna novedad", ha expresado.

Mazón ha advertido de que "jugar a ir cambiando de opinión, que es la frase favorita de Pedro Sánchez, no parece de recibo, ni siquiera desde el punto de vista moral". "Lo digo en tono irónico y quizá no sea lo apropiado, porque debería decirlo en tono de indignación", ha argumentado.

Por otra parte, el 'president' de la Generalitat ha vuelto a condenar el "violento" ataque sufrido este martes por el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, y ha avisado de que "no puede haber nadie que no lo haga". "Lo primero es lo primero: no cabe la violencia, no cabe el amedrantamiento, no cabe la amenaza", ha remarcado.

Al margen de ello, Mazón ha considerado que "ya toca" abrir "una nueva etapa" de "tranquilidad y normalidad" en el País Vasco y de "no estar repensando la etiqueta territorial todos los días", y ha reivindicado que el PP es el "único" partido que defiende los "intereses y necesidades" de los vascos, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la presión fiscal o las infraestructuras.

En este punto, ha reivindicado que el candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés, pretende "abrir una etapa de normalidad, trabajo, mejora de los servicios públicos" y de "hablar de lo que le interesa a los vascos que levantan la persiana por las mañanas", que es "cómo va la sanidad, la educación, la presión fiscal, las infraestructuras o las necesidades de todos los días".

"De esto es de lo que está hablando el Partido Popular", ha recalcado Mazón, que ha defendido que su formación es "la única" que "está hablando exactamente de esto todos los días". "Ya toca una nueva etapa en el País Vasco de tranquilidad, normalidad y de no estar repensando cuál es la etiqueta territorial que tenemos todos los días, sino hablar de lo que realmente le interesa a la gente", ha continuado.