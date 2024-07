Mazón sobre el posible regreso de Camps a la política: "El tiempo dirá"

ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado que "el tiempo dirá" en relación al posible regreso a la política del expresident de la Generalitat Francisco Camps. No obstante, ha señalado que no le gustaría que se convirtiese en "un debate público".

Así se ha pronunciado este viernes Mazón en declaraciones a los medios de comunicación en Monòver (Alicante) al ser preguntado por los periodistas por las intenciones de Camps de volver a la primera línea política tras ser absuelto por la Audiencia Nacional del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación del que se le acusaba en el juicio del 'caso Gürtel'.

"El tiempo dirá. Lo que no me gustaría es convertir en un debate público, que eso ya le corresponde al seno del partido, que si un cargo, que si un sillón... Yo creo que todo eso forma parte de la conversación dentro de la normalidad dentro del Partido Popular y que, en su momento, abordaremos", ha sostenido Mazón.

En la misma línea, ha apuntado que "todo se podrá sustanciar". "Estoy convencido de que podremos trabajar tranquilamente. Pero lo que yo no quisiera es que pareciera un debate público sobre un cargo, un sillón, etcétera. No quisiera desvirtuar eso. Por eso quiero ser muy respetuoso con todo esto, dentro de la alegría que sí que tengo y que comparto con vosotros después de un calvario muy lamentable que ha sufrido el presidente Camps", ha recalcado.

Por otra parte, en relación a la cena a modo de homenaje en torno a la figura de Camps celebrada este jueves en el edificio Veles e Vents de València, bajo el lema 'Volvemos a estar juntos', Mazón ha afirmado que no asistió "por ser respetuoso con un acto privado de familiares, de allegados que voluntariamente desearon estar". "Me alegro mucho que lo pueda celebrar con familiares y allegados. Me alegro mucho por él, pero quise ser respetuoso", ha reiterado.