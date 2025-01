Mazón, sobre el próximo Congreso del PPCV: "En este momento no toca hablar"

ALICANTE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, ha dicho, sobre el próximo cónclave regional y la posibilidad de seguir al frente del partido, que "en este momento no toca hablar de congresos". "No está sobre la mesa ni por parte de la dirección nacional (del PP) ni por parte nuestra un calendario de congresos en estos momentos. Si se plantea, pues lo abordaremos. Pero no está encima de la mesa".

Así lo ha manifestado el dirigente autonómico, a preguntas de los medios en Alicante sobre si se va a celebrar esa cita política de los 'populares' de la Comunitat de cara al próximo verano.

"No toca hablar de congresos en este momento", ha zanjado Mazón, que ha recordado que en el año 2021, cuando se convocó el Congreso del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, no anunció hasta el día antes que se presentaba "por respeto" a sus compañeros.

"Yo entiendo que no está sobre la mesa ni por parte de la Dirección Nacional ni por parte nuestra un calendario de congresos en estos momentos. Si se plantea, pues lo abordaremos. Pero no está encima de la mesa, no lo hemos valorado".

Ha recalcado que su "prioridad" está en la reconstrucción" tras la dana, y "no está en cálculos internos". "Yo no estoy en cálculos internos, ni personales, ni políticos. No está en la ecuación. Mi futuro político no está en la ecuación. Desde luego, yo no trabajo con ningún cálculo en ese sentido. Eso se lo dejo a los demás", ha finalizado.