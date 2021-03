'Més-Compromís' y 'Ara-Compromís', las opciones más votadas para cambiar el nombre del Bloc

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Més-Compromís' y 'Ara-Compromís' han sido las opciones más votadas por la militancia de Bloc-Compromís en la primera fase del proceso participativo para cambiar el nombre de la formación, una de las integrantes de la coalición Compromís.

La propuesta de cambio de nombre formará parte de la ponencia del VIII Congrés Nacional que se celebrará los días 26 y 27 de junio de este año. El proceso de votación consta de dos fases y la primera de ellas es la que ha finalizado este sábado, con una participación del 37,25 por ciento y un total de 1.090 votos entre el jueves 11 y el viernes 12 de marzo.

El nombre 'Més-Compromís' ha recibido el 48,35% de los votos, un total de 5277, seguida por 'Ara-Compromís', con 290 votos, el 26,61%. Así, son las dos propuestas entre las que decidirá la militancia en la segunda vuelta del proceso, que se celebra desde este sábado hasta el domingo.

En cuanto al resto de opciones, el nombre 'Avançem-Compromís' ha recibido 115 votos, el 10,55%; 'Valentia-Compromís' ha logrado 110 votos, el 10,09%; y 'Lliures-Compromís' se ha hecho con 48 votos, el 4,4%.

Estas eran las cinco opciones decididas por la ponencia política de Compromís, que se dieron a conocer el pasado 9 de marzo. La formación abrió la primera vuelta del proceso el jueves 11 y se podía votar hasta el viernes. En la segunda vuelta de este sábado y domingo, los militantes eligen entre los dos nombres más votados en esta primera fase.

El resultado de la votación no implica el cambio de nombre inmediato, ya que esta decisión se llevará a las asambleas locales y comarcales, donde puede sen enmendado. El cambio de nombre definitivo, si así lo decide la militancia, se producirá en el Congrés Nacional de junio.

BLOC I PAÍS VE UN "FRACASO" LA PARTICIPACIÓN

Tras conocerse el resultado de la primera fase, la corriente Bloc i País ha instado a la dirección del partido a rectificar y ha criticado el "fracaso de participación" de la consulta.

Bloc i País, que anunció que no participaría en la votación, ha remarcado en un comunicado que el proceso no ha logrado acercarse al 50 por ciento de participación y que casi dos tercios de la militancia no han formado parte.

Para el coordinador de esta corriente, Vicent Fernández i Capilla, "la poca participación que ha habido en esta consulta demuestra que no se han hecho bien las cosas, ya que la primera pregunta lógica que se debería haber hecho no estaba representada; es decir, preguntar primero si quieren cambiar el nombre del partido".

"Se ha impulsado un cambio de nombre de arriba hacia abajo y el resultado ha sido un seguimiento muy flojo", a pesar de que "la dirección se ha empleado a fondo" con un "envío masivo de un SMS diario a cada militante para recordarle que había que participar, además de llamadas telefónicas y todo tipo de comunicaciones. El resultado ha sido que como partido hemos pagado el coste de la telefonía, pero solo se ha coseguido movilizar a un tercio de la militancia", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que "siempre hay tiempo para rectificar" y ha expresado que Bloc i País "tiende la mano" a la dirección para llegar a un consenso "sobre el modelo de Congrés y de partido" que quieren.

Ha criticado que la dirección del Bloc "no ha querido nunca ceder ni un milímetro para llegar a un acuerdo" y ha preferido "imponerse por la mínima y seguir su hoja de ruta caiga quien caiga". "Se trata de una deriva que nos hace daño como partido y en la cual nosotros no queremos caer", ha dicho.