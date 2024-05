Mestre niega contactos con universidades de Israel y defiende que la UV está "comprometida con el pueblo palestino"

Avanza que se "garantizará" la celebración de exámenes a partir del lunes para que los estudiantes puedan realizarlos "como se merecen"

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha defendido que la entidad académica está "comprometida con el pueblo palestino" y con los derechos humanos y ha subrayado que, por esa misma razón, no mantiene "ningún tipo de acción" ni contacto con el gobierno de Israel, como tampoco convenios con universidades de este país o relaciones con empresas y proveedores que tengan "una vinculación directa con el genocidio" del pueblo palestino. "De ninguna manera", ha recalcado.

Mestre, en una entrevista en 'La Ventana Comunitat Valenciana' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, tras el encierro que han protagonizado este jueves estudiantes de la Acampada por Palestina en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, ha indicado que la situación a última hora de la tarde es "la misma que a las 14.00 horas", es decir, "de tranquilidad, pero también de anormalidad", puesto que durante todo el día "no se ha permitido el acceso a estudiantes, profesorado, investigadores o personal técnico".

"No nos han dejado entrar ni tampoco permiten que esté la vigilancia contratada por la Universidad", ha afirmado la rectora, que ha confirmado que la actividad administrativa y de investigación "se ha visto afectada" durante este jueves, puesto que los investigadores "no han podido acudir a sus despachos o a los laboratorios". Respecto a la actividad docente, ha indicado que se ha mantenido la que se imparte en el aulario, donde las clases se han desarrollado "con normalidad".

En este sentido, Mestre ha avanzado que la entidad académica "garantizará" la celebración de los exámenes, que comienzan este próximo lunes, con el propósito de que los estudiantes puedan "ejercer su derecho como se merecen, después de un año de trabajo".

Por otro lado, ha recalcado que la Universitat de València no mantiene "ningún tipo de acción" con el gobierno de Israel, como tampoco convenios o movilidad con estudiantes de universidades de dicho país.

Por el contrario, ha especificado que la entidad sí que tiene relación con empresas proveedoras a las que contrata sus servicios, "en el marco de la contratación pública", pero, en cualquier caso, ha subrayado que no tiene constancia de que "ninguna de ellas" tenga "una vinculación directa con el genocidio". "No nos consta, de ninguna manera", ha garantizado.

Mestre ha incidido que se trata de empresas que trabajan con "la mayoría de las universidades" y también con "administraciones públicas, gobiernos y particulares". "De momento, ni el Gobierno de España ni la Unión Europea han emitido una lista de empresas relacionadas con el genocidio o non gratas en este problema", ha apuntado.

En este punto, ha asegurado que lo "único" que se le "ocurre" al respecto --porque "lo hemos constatado, evidentemente"--, es que existan proyectos concedidos por la Unión Europea, en los que "participan 20 o más universidades", entre las cuales "puede haber alguna israelí o algún investigador" de este país, "al igual que hay algún investigador de nuestra Universidad y de otras".

En cualquier caso, ha remarcado que se trata de proyectos que "concede la Unión Europea" y que son "por concurrencia competitiva", por lo que es "el investigador quien compite", y de forma que la UV "no tiene competencia para romperlo", sino que tendría que ser la Unión Europea "quien decidiera qué universidades pueden participar o no en estos proyectos ya concedidos". "Esa es la única situación que a mí se me ocurre, porque no tenemos constancia de nada más", ha argumentado.

De hecho, Mavi Mestre ha subrayado que la Universitat de València sí que tiene relación con una docena de universidades palestinas con las que ha "reanudado el contacto". "Llevamos semanas trabajando con ellos para ver si podemos restablecer convenios o ayudarles de alguna manera, como hemos hecho con Afganistán cuando trajimos a mujeres, o con Rusia, con quien rompimos convenios, con el perjuicio que supone para los estudiantes que podían acceder a dobles titulaciones de grado", ha argumentado.

"Trajimos también investigadores de Ucrania que aún siguen con nosotros, que los estamos apoyando y que seguirán aquí con nosotros. Y ahora vamos a sacar unas becas refugio para Palestina, para ver también si podemos traer gente aquí que pueda hacer su función investigadora o seguir formándose", ha continuado.

Por todo ello, ha reivindicado que la UV es una universidad "comprometida con los derechos humanos", algo que ha demostrado con Afganistán, Ucrania y "lo vamos a hacer ahora con el pueblo palestino, como no puede ser de otra manera".

Asimismo, Mestre se ha sumado al compromiso de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) de revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes y, al respecto, ha recalcado que la UV "no tiene esos convenios y contactos".

De cualquier modo, ha asegurado que, "por supuesto, donde los haya, se rompan". "Nosotros lo hicimos con las universidades rusas y lo volveríamos a hacer, estamos por la paz y, en estos momentos, para que acabe esa masacre, ese genocidio --al pueblo palestino--, y que les llegue alimento y lo necesario a los niños y las familias que están allí sufriendo", ha argumentado.

Es más, Mavi Mestre ha defendido que las universidades y las organizaciones deben estar "comprometidas" con "acciones eficaces" para el pueblo palestino, con el propósito de que sean "realmente de ayuda y solidarias".