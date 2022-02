Mollà: "La transición ecológica tiene que ser justa y no puede ser solo un maquillaje"

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Agricultura, Desarollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha defendido este jueves que la transición ecológica tiene que ser "justa" y con apoyo a "los más vulnerables" y al respecto ha advertido del "riesgo" de que las trasformaciones que se están impulsando para combatir el cambio climático se queden solo en "un maquillaje". "Deben ser una oportunidad, no un oportunismo", ha apuntado.

Así, lo ha señalado durante el Encuentro Informativo 'El Futuro está en tus manos: Transición Ecológica, un reto de todos', celebrado este jueves con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) y organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo en la que también ha intervenido la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, y el presidente de la Junta Rectora de la Albufera, Carles Sanchis.

Mollà ha considerado "muy acertado" que la UE haya enfocado el Plan de resilencia a la sostenibilidad. "Como marco conceptual es perfecto, pero en la parte práctica se corre el riesgo de que no sea tan capilar o que se ayude a sectores que ya estaban obligados a realizar esta transición y tienen capacidad y no lleguen a las Administraciones más pequeñas o las pymes", ha alertado.

En ese sentido, ha expuesto que ante el cambio climático

Europa "de pasar del principio de negación o resistencia al principio de responsabilidad y de oportunidad, que no de oportunismo". Así, ha destacado la transición ecológica debe ser "justa con los trabajadores y también con los sectores más vulnerables" porque "debe ser un ejercicio de oportunidad" y "no se puede caer en la trampa de ser solo para los que tienen más capacidad".

"Las personas más vulnerables tienen que saber que las políticas públicas hacen lo posible", ha señalado. Asimismo, ha apuntado que el sector agroalimentario "no tiene las espaldas tan cubiertas" para hacer la transición ecológica sin el apoyo de las Administraciones.

Mollà ha resaltado que las oportunidades que se abren para adaptar las empresas, el sistemas de consumo y de producción" y desarrollar nuevos nichos de ocupación. "Estamos en la misma línea con la UE pero falta que en la práctica no fallemos porque si no bajamos a la raíz, lo local, será solo de unos pocos y eso no nos lo podemos permitir". ha recalcado.

En esta línea, ha recalcado la importancia de la lucha contra el cambio climático ya que el Mediterráneo es "uno de los puntos calientes de todo el mundo" y por ello en esta zona se requiere de "un plus de responsabilidad, y acelerar las medidas de manera valiente" por las consecuencias que tiene en el confort climático, en nuestro litoral, en la pérdida de biodiversidad y en fenómenos climáticos en los que incuso se han perdido vidas humanas.

PLAN VALENCIANO

Por ello, ha recalado que el Consell está alienado con la ley española y el Acuerdo Marco sobre el cambio climático con "un plus más de ambición" porque "hemos querido adelantarnos a que se apruebe la ley con la licitación el Plan valenciano integral de energía y clima que marcará como guiar a los sectores económicos y sociales para cumplir los objetivos".

Asimismo, ha resaltado que en "poco tiempo" se hará público el inventario de emisiones públicos donde "se ve la radiografía de la situación" y ha resaltado además que todas las inversiones van en la línea, como marca Greenpeace, de "pensar en lo global pero actuar en lo local".