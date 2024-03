Montero: "¿Qué fuerza tiene Mazón en Génova para imponer que el nuevo modelo de financiación mire al Mediterráneo?

BENICÀSSIM, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, ha insistido en que tanto en el Gobierno como en el PSOE están "preparados" para abordar la reforma de la financiación autonómica, pero ha vuelto a exigir al PP que tenga una posición única e "imponga su criterio donde lo tiene que imponer".

"La pregunta es qué fuerza tiene Carlos Mazón en Génova para imponer o para trasladar que el nuevo modelo de financiación tiene que mirar para el Mediterráneo y tiene que permitir que esta tierra tenga los recursos suficientes", ha manifestado en su discurso en el congreso del PSPV en Benicàssim (Castellón), apuntando al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV.

Montero ha reiterado que es "muy consciente" de que el modelo de financiación actual castiga a la Comunitat Valenciana, por lo que ha reconocido que le parece justo que le tiren el guante para posicionarse sobre ello.

"Quiero decir alto y claro que nosotros estamos preparadas y preparados para abordar el debate del modelo, pero necesitamos que el PP tenga una posición única sobre adónde se tiene que conducir la reforma", ha subrayado.

En esta línea, ha instado a Mazón a dar explicaciones de por qué el día que las comunidades gobernadas por el PP firmaron la 'Declaración de Córdoba' hace dos semanas "pasaron de puntillas por el modelo de financiación y no se atrevieron a poner una propuesta encima de la mesa".

"El PP no puede hacer un discurso aquí y otro en Madrid o en Andalucía", ha señalado, ya que ha defendido que "no es posible aprobar una ley de esta enjundia si ellos no imponen su criterio donde lo tienen que imponer". Además, ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no quiso coger la mano de Pedro Sánchez para crear el grupo para la reforma porque no quiere enfrentarse a este debate dentro de su partido".

Frente a ello, la titular de Hacienda ha prometido que tanto en el Gobierno como en el PSOE seguirán "trabajando" para hacer realidad la reforma, algo a lo que se ha comprometido con la nueva líder del PSPV, la también ministra Diana Morant. Ha garantizado así que hará "lo posible por crear ese espacio de diálogo que permita avanzar en las cosas importantes".