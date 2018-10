Montiel (Podem) quiere repetir como diputado y avisa: "Lanzar ahora cabezas de lista es un error"

Actualizado 17/10/2018 19:48:59 CET

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual diputado y exsecretario general y exportavoz en Les Corts de Podemos, Antonio Montiel, se ha inscrito en las primarias de la formación para formar parte de la lista autonómica para repetir como parlamentario, consciente de que hay "mucho trabajo por hacer", pero ha recordado que el orden de esa lista lo decidirán las bases: "Lanzar ahora cabezas de lista, incluso un orden de la lista, es un error".

Así se ha pronunciado Montiel en declaraciones a los medios después de que la pasada medianoche Podemos cerrara el plazo para que los interesados en formar parte de las listas se inscribieran. Este jueves se harán públicos y el exdirigente de Podemos calcula que habrá en torno a 200 inscritos. A partir de ahí, se recabarán avales, arrancará la campaña y se presentarán las candidaturas definitivas.

El secretario general, Antonio Estañ, la senadora Pilar Lima y la diputada Beatriz Gascó cerraron un acuerdo para apoyar una candidatura a esas primarias encabezada por el catedrático Rubén Martínez Dalmau como candidato a la Presidencia de la Generalitat, encabezando la lista por Alicante.

Al respecto, Montiel ha subrayado que "en última instancia el orden de la lista lo decidirá la gente" y "hasta que no se cierre el proceso de votaciones no se va a saber quién encabezará cada lista". "Anticipar orden en una lista abierta como son las listas de Podemos es un poco prematuro y, además, hurta a las bases la posibilidad de decidir cuál es la composición y el orden definitivo de la lista que finalmente se presenta a las elecciones", ha alertado.

Preguntado sobre si se sentiría cómodo formando parte de una lista encabezada por Martínez Dalmau, Montiel ha asegurado que se sentiría cómodo en "la lista que hagan las bases" y ha vuelto a incidir en que "eso no es menú único en el que a la gente le decimos qué votar, la gente de Podemos tiene bastante criterio". Ha admitido que podría ocurrir que esas bases le situaran como candidato pero él "en principio" no busca eso.

Ha puesto como ejemplo de ese poder de la gente que "en 2015 personas como Marc Pallarés en la lista por Castellón estaba mucho más abajo y la gente le subió, fue un éxito de las bases, demostró siendo diputado que era una persona idónea, eso fue una sabia decisión de las bases".

"Eso puede volver a pasar y finalmente la lista será la que la gente quiera, cualquier compañero que se postula sabe que la decisión es de la gente, puede ser que haya acuerdos internos pero yo solo confío en el último acuerdo, que es el de la gente cuando vota", ha señalado.

En todo caso, ha indicado que quiere volver a ser diputado porque "hay mucho trabajo por hacer" y "además hay un capital acumulado de experiencia y hay que combinar, ofrecer a las bases la posibilidad de que evalúen a cada una de las personas que hemos tenido la responsabilidad de estar en las Corts y que las bases decidan".

"NO ESTOY POR GUERRAS DE PODER"

"Yo estoy a disposición de las bases, lo he estado siempre, no estoy por guerras ni por luchas de poder, se trata de seguir desempeñando una tarea que ha sido hasta ahora muy importante y muy útil. Tenemos que seguir marcando la hoja de ruta del futuro gobierno valenciano", ha indicado.

Respecto al hecho de que Estañ no se haya postulado, ha indicado que "hay que entender también las decisiones personales". "Yo respeto tanto la decisión de Fabiola Meco (ya anunció que no se presentaría), que me parece una pérdida de una persona tremendamente valiosa, como la que pueda haber tomado mi compañero Estañ, que no sé qué aspiraciones políticas tiene", ha concluido.