Morant acusa al Consell de "obligar" a retomar la actividad educativa "de manera forzosa" con una "ficticia normalidad"

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado al Consell de "obligar" a retomar las clases "de manera forzosa queriendo vender una ficticia normalidad" y ha afirmado que la comunidad educativa "se siente abandonada" por la Generalitat.

Así se ha manifestado este jueves Morant en declaraciones a los medios de comunicación en València, antes de mantener una reunión con representantes de la comunidad educativa de la Comunitat Valenciana.

"El gobierno valenciano ha obligado a la comunidad educativa a abrir de manera forzosa queriendo vender una ficticia normalidad", ha reprochado, al tiempo que ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "sensibilidad y garantías porque no puede permitir que los centros educativos abran sus puertas sin los certificados requeridos", ya que ha denunciado que no tienen "ninguna garantía de que no han sufrido daños que puedan repercutir a niños y profesores".

En este sentido, Morant ha sostenido que la gestión de la Generalitat y de la Conselleria de Educación --encabezada por el conseller José Antonio Rovira, al que "la comunidad educativa ha pedido su dimisión"--, que tienen la competencia en la materia, "deja mucho que desear y es nefasta".

Además, ha considerado que los niños y niñas están siendo "revictimizados", ya que se ha unido al alumnado de los centros que no pueden reabrir en otros que sí han retomado la actividad, pero "sin reforzar los equipos educativos".

"Si juntamos grupos y no reforzamos al profesorado, claramente la enseñanza y la calidad educativa que reciben deja mucho que desear. Hay una doble victimización de niños y niñas, también del profesorado, que también son víctimas de la dana", ha lamentado.