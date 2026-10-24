Morant afirma que el PSOE ganará las elecciones frente a Feijóo y "la candidata de El Ventorro" Mª José Catalá

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado este sábado que los socialistas "vamos a ganar" las elecciones generales del 29 de noviembre "porque tenemos un proyecto ganador, que es el de Pedro Sánchez, un presidente que durante ocho años ha hecho que este país progrese y que nos dibuja un país que ilusiona frente a un país que asusta, el de (Alberto Núñez) Feijóo y su socio en la Comunitat Valenciana y su previsible socio en el momento en que llegara a la Moncloa, que sería (Santiago) Abascal".

Además, ha advertido Morant, "Feijóo llegó ayer aquí --a València-- y ya sabemos quién de El Ventorro va a ser la candidata del PP" al Congreso de los Diputados. "Y digo quién de El Ventorro porque El Ventorro es una categoría política: la señora (María José) Catalá no estaba el día de la dana".

En esto términos se ha expresado Morant este sábado en Alcoi (Alicante), en declaraciones a los medios, tras conocerse ayer que la alcaldesa de València encabezará la lista del PP por Valencia al Congreso de los Diputados para los comicios del 29N.

"València es la segunda ciudad de la Comunitat Valenciana con más muertos en la dana del año 2024 y la señora Catalá, mientras sus vecinos todavía sacaban fango de sus casas, estaba haciendo encendidas de luces y un castillo de fuegos de artificio celebrando la Navidad como si nada hubiese pasado", ha señalado Morant.

Para la ministra, Catalá es "una persona que no ha estado ni para los ciudadanos de València ni para los ciudadanos de la comarca, que no ha ejercido de alcaldesa de la capital valenciana", a diferencia de la exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, que a su juicio ha ejercido de "alcaldesa de la provincia".

Diana Morant ha insistido en que María José Catalá "es más de lo mismo" que el que fuera jefe del Consell durante la dana Carlos Mazón. "La señora Catalá estuvo un año aplaudiendo a Mazón", ha indicado.

"Y ayer volvieron a juntarse para aplaudirse ellos mismos", ha apuntado Diana Morant en alusión al mitin de Feijóo en Valencia en el que éste dijo que nunca iba a olvidar la dana. "Nosotros tampoco. Ni vamos a olvidar quiénes son los culpables de los 233 muertos", le ha respondido a Feijóo.

"Entre ellos, él. Estuvo encubriendo a Mazón y sus mentiras desde el primer momento. El señor Feijóo, igual que la señora Catalá, todos sabían desde el primer momento que Mazón había mentido y que la Generalitat no había hecho el trabajo que tenía que hacer para salvaguardar esas vidas", ha pronunciado Morant.

La dirigente socialista indicado que "lo sabemos porque la señora Catalá está en un grupo de Whatsapp que hemos conocido gracias al juzgado de Catarroja, con el que se sabe claramente que la señora Catalá tampoco hizo nada por salvaguardar la vida de los vecinos de Valencia". "Si ya nos fallaron una vez, ¿por qué vamos a confiar en ellos en un futuro?", se ha preguntado, para responderse: "Desde luego, ni Catalá ni Feijóo ni el Partido Popular de la Comunitat Valenciana nos valen".

"DEBATES DE OTRAS ÉPOCAS, DEL FRANQUISMO"

Por otro lado, Diana Morant ha alertado, "en el peor caso de todos, que no va a ocurrir", de que si hubiera un gobierno con Feijóo de presidente y Abascal, de vicepresidente, España "retrocederá 40 años" y estarían "en entredicho" derechos conquistados "por las mujeres, por los pensionistas o por los trabajadores, con la supresión del Ministerio de Igualdad, con la supresión de derechos adquiridos por las mujeres desde hace muchísimos años, como el derecho a decidir sobre nuestra propia maternidad y sobre nuestro propio cuerpo".

Morant ha insistido en que "estamos hablando de retroceder 40 años, de debates que desde luego mujeres de mi edad ya no hemos conocido". "A mí esto me lo ha contado mi madre, son debates de otra época, de la época franquista, cuando las mujeres en nuestro país si querían abortar tenían que irse a Londres o a otros países", ha dicho.

En su opinión, España es un país que, "de la mano de los socialistas, de distintos presidentes socialistas, también de Sánchez, hemos adelantado tanto en los derechos de las mujeres, en los derechos de los pensionistas, que a día de hoy tienen una pensión digna, suficiente y además un compromiso y una garantía de seguir mejorando esas pensiones por ley, una ley que el Partido Popular votó en contra".

Tal como ha señalado Morant, "vivimos en un país que ha avanzado también en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, con el salario mínimo interprofesional, el derecho a tener un trabajo indefinido gracias a la reforma laboral que ha hecho también el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Todo eso está otra vez en entredicho", ha alertado, para agregar que los responsables del PP, que "hablan sin pensar" por lo que "acaban diciendo lo que piensan de verdad", están "cuestionando también los derechos de los trabajadores, el derecho a la baja por médica y de que sean las mutuas las que decidan si tenemos que reincorporarnos o no a nuestro trabajo independientemente de si estamos o no y seguimos o no enfermos". "¿Qué país nos está ofreciendo la derecha? ¿Qué país nos está ofreciendo Feijóo?", se ha preguntado.

"VAMOS A VOLVER A RECUPERAR LA COMUNITAT VALENCIANA"

La titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha ironizado al apuntar que está "absolutamente de acuerdo" con Feijóo en que en la Comunitat Valenciana "va a empezar el cambio real en toda España", ya que, ha destacado, los socialistas "vamos a ganar estas elecciones el 29 de noviembre de la mano del presidente Pedro Sánchez y las vamos a ganar también en mayo del 2027 porque vamos a volver a recuperar la Comunidad Valenciana". "Vamos a demostrar que el Partido Socialista y la gente somos capaces de echar a PP y Vox y lo vamos a hacer desde aquí, desde la Comunidad Valenciana", ha proclamado.

Diana Morant, quien ha subrayado que "ha sido el Gobierno de España es el que ha asegurado y ha garantizado el trabajo de miles de trabajadores de la Ford en Almussafes", ha hecho hincapié en que Sánchez, "frente al PP de El Ventorro, está todos los días trabajando por los valencianos y las valencianas y, por supuesto, siempre que nos hace falta, está aquí".