Morant avisa a Feijóo de que su modelo "no cabe en la España actual" y apela a los votantes del PP: "Que tomen nota"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avisado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que su modelo de país "no cabe en la España actual" y ha apelado a los votantes de este partido para que "tomen nota" de las propuestas del candidato a la Presidencia del Gobierno de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y "reconsideren" su voto.

Así lo ha manifestado Morant, en rueda de prensa este viernes en la sede del PSPV en València, después de que Feijóo, en una entrevista, haya defendido, entre otras cosas, que los padres deben conocer si su hija de 16 años quiere abortar y ha afirmado que abrirá el debate sobre este asunto si gana los comicios. También ha garantizado que reformará la ley de eutanasia.

"Si no habíamos tenido suficiente con el anuncio aquel que hizo ya hace unas semanas con el que se sumaba, junto a la presidenta --de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz-- Ayuso, a esa posible ley de no natos que chocaría frontalmente con la del aborto, esta mañana ha insinuado que ese derecho al aborto volvería a estar cuestionado y volvería a ser recortado para las mujeres si Feijóo fuera presidente, y lo ha dicho claramente", ha expuesto.

Para Morant, según el líder del PP, "las chicas de 16 años que no se han quedado embarazadas voluntariamente, no deberían abortar en nuestro país". "Eso es lo que está planteando para el año 2027, 2028, 2029 el señor Feijóo. Y yo le digo que eso no cabe en la España actual, y que ni siquiera sus votantes, ni siquiera las mujeres votantes del PP, están de acuerdo con los recortes a los derechos de las mujeres", ha advertido.

Por otro lado, la líder socialista ha reivindicado "los derechos de los trabajadores" y ha reprochado a Feijóo que deslice que no va a subir el SMI. Todo ello, mientras a España "ha venido el profeta del salario mínimo interprofesional y de los recortes", el presidente de Argentina, Javier Milei, y algunos "han agachado la cabeza y se han puesto de perfil", pero ha denunciado que Ayuso sí que le ha recibido "con los brazos abiertos, demostrando que el PP se abraza a la ultraderecha nacional e internacional".

"Feijóo ya nos está hablando de bajadas del salario mínimo, de bajadas de las pensiones según ellos porque no son sostenibles y en coherencia con lo que hicieron ya cuando gobernaron. Y, por supuesto, también en recortes con las bajas médicas. Eso es lo que le espera a los trabajadores socialistas pero también del PP si Feijóo gobierna este país", ha advertido.

PIDE AL VOTANTE DEL PP QUE LO RECONSIDERE

Por ello, ha pedido al votante del PP "que tome nota de lo que está ofreciendo el líder de su partido y que reconsidere ese voto" para comprobar "si está votando contra sí mismo".

En cuanto a los pensionistas, Diana Morant ha preguntado "qué tiene el PP contra las personas mayores en nuestro país", que han estado "toda la vida dedicándose precisamente a que pudiéramos vivir en un país en libertad y en democracia". "¿O es eso lo que tiene el PP contra las personas mayores?", ha deslizado.

Ante este escenario, la secretaria general del PSPV ha garantizado que el Gobierno de Pedro Sánchez "va a seguir garantizando las pensiones frente a aquellos que las recortaron y que ya están advirtiendo de que las van a volver a recortar".

"Si todas estas cosas que conocemos de Feijóo, recorte de las pensiones, del salario mínimo interprofesional, del derecho a las bajas laborales de los trabajadores, de los derechos de las mujeres... Si todo esto lo está proponiendo solamente Feijóo, imaginaos hasta dónde pueden llegar cuando se suma a la ecuación Vox", ha avisado.

SÁNCHEZ, "MUY HUMANO" EN 'LA REVUELTA'

Por otro lado, preguntada sobre la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en 'La Revuelta' de TVE, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha asegurado que vio al líder del Ejecutivo y candidato a la reelección "muy audaz, muy natural". "Conozco al presidente, conozco esa faceta y creo que es importante que la ciudadanía conozca la más humana de las personas que nos dedicamos a la política", ha indicado.

"Las instituciones nos distancian, los despachos nos distancian, los trajes y las corbatas nos distancian, la gente nos ve en lugares lejanos, y que ayer vieran a un hombre que desde ya muy joven ha tenido claro lo que quería para su país y que, a pesar de todo, de todas las dificultades, de lo difícil que se lo han puesto, a pesar de la persecución, de la deshumanización, sigue teniendo ilusión y va a hacer esto por nosotros", ha reflexionado.

Así, ha proclamado que Pedro Sánchez va a "seguir gobernando cuatro años para que los jóvenes tengan una vivienda, para que este país siga creciendo económicamente, para que los pensionistas tengan una pensión asegurada y para que las mujeres tengamos nuestros derechos intocables".