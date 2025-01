Morant, sobre la cuestión de confianza: "Por el fondo y por la forma, no compete esa discusión en el Parlamento"

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sostenido, sobre la cuestión de confianza que Junts reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "por el fondo y por la forma, no compete esa discusión en el Parlamento".

Así se ha pronunciado este miércoles Morant en declaraciones a los medios de comunicación en València, al ser cuestionada sobre la cuestión de confianza planteada por Puigdemont y las posibles represalias.

Al respecto, la ministra ha subrayado que ella no es "de amenazas" y ha agregado que la cuestión de confianza "no es un tema que atañe al Gobierno de España, es un tema que atañe a la mesa del Congreso".

No obstante, ha señalado que la visión del Gobierno es que, "por el fondo y por la forma", la discusión sobre la cuestión de confianza "no compete en el Parlamento". En concreto, ha precisado que "no es una competencia del Parlamento y por tanto ese debate no cabe en el Parlamento; es una cuestión que compete única y exclusivamente al presidente del Gobierno".

Además, ha apostillado que el Gobierno defiende que está "haciendo lo que toca hacer", y ha destacado la subida del Salario Mínimo Interprofesional de 50 euros al mes o la subida de las pensiones.

"Es un país que crece su economía más que la de los vecinos de Europa, un país donde hay más gente trabajando que nunca, más mujeres trabajando que nunca, más jóvenes trabajando que nunca. Entendemos que no tenemos por qué someternos a una cuestión de confianza", ha expresado.