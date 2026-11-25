La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante una atención a medios de comunicación este miércoles en Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado, ante las posibles demoliciones de casas de Playa Babilonia, de Guardamar del Segura (Alicante), que "la ciencia dice que vivir a pie de mar desprotege".

Así lo ha dicho este miércoles a preguntas de los medios de comunicación en Alicante, donde ha participado en una acción del PSOE en el marco de la campaña electoral, junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Todo ello, después de que la Asociación de Vecinos Playa Babilonia de Guardamar del Segura haya denunciado públicamente que "se cuentan por decenas desde la noche del lunes 23 de noviembre las notificaciones que están recibiendo las familias" de la zona, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno central, "por las que se reactivan a toda prisa los requerimientos de demolición" de sus casas en "este centenario enclave de la costa".

Además, este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la sentencia por la que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el artículo 17, la disposición final primera y la adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana.

"Yo soy ministra de Ciencia y la ciencia dice que vivir a pie de mar desprotege. Toda la ciencia y la evidencia científica nos dice que las leyes de costas, que las leyes de ordenación del territorio, deben ir justo a lo contrario", ha aseverado Morant.

Y ha continuado: "Hay que corregir los viejos errores que se han cometido, sobre todo en este territorio, que sufrió como nadie la depredación del territorio y una burbuja inmobiliaria y del suelo en la época de [José María] Aznar, [Eduardo] Zaplana, etcétera".

Según ha afirmado Morant, el Gobierno de Pedro Sánchez va "de la mano de la ciencia" frente al actual Consell de la Generalitat, presidido por Juanfran Pérez Llorca. "Por eso recurrimos al Constitucional, porque se debe de proteger a la gente", ha apostillado, en relación con ese recurso de inconstitucionalidad, que estimó el pleno del TC, contra varios preceptos de la ley valenciana de la costa.

"HACER CASO A LA CIENCIA"

Así, la ministra ha apuntado que en la Comunitat Valenciana ya se han vivido "unas cuantas danas" y ha hecho hincapié en que los científicos "siguen" diciendo que "no hay que construir en zonas inundables". "La costa es zona inundable. Por tanto, para proteger a la gente tenemos que hacer caso a la ciencia", ha sentenciado.