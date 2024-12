Morant dice que las propuestas de Mazón no se votaron por falta de acuerdo: "No sé si sus compañeros no le apoyan"

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que en la Conferencia de Presidentes, celebrada este viernes, no se sometió a valoración ni votación "ninguna de las propuestas" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), ante la "falta de consenso". "No sé si es que sus compañeros de partido no le apoyan", ha planteado.

Así se ha manifestado este sábado la líder de los socialistas valencianos, en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de presidir la reunión del Comité Nacional del PSPV, al ser preguntada por las propuestas que realizó Mazón este viernes en la Conferencia de Presidentes.

En este sentido, ha sostenido que "no hubo ninguna propuesta oficial" realizada por Mazón que "se elevara para ver si el resto de presidentes de las comunidades autónomas la apoyaban o no", "seguramente ante la falta de consenso".

"No hay una definición clara de una propuesta por parte de los barones del Partido Popular y de las comunidades autónomas. Por tanto, no se sometió ayer a valoración ni a votación ninguna de las propuestas que aparentemente llevaba el señor Mazón. No sé si es que sus compañeros de partido no le apoyan", ha expresado.

En la misma línea, ha insistido en que en la Conferencia de Presidentes "no se trata de que los presidentes proponen y el presidente del Gobierno responde y llega a un acuerdo o no"; sino que ha afirmado que "se trata de un foro en el que cada uno de los presidentes puede elevar una propuesta y el resto pronunciarse".

Por otra parte, consultada por la propuesta del Ejecutivo sobre la quita de la deuda, Morant ha sostenido que en la Conferencia no se realizó un planteamiento de la propuesta porque "no es el espacio". No obstante, ha asegurado que el Gobierno "continuará proponiendo para que el conjunto de comunidades autónomas puedan pronunciarse sobre ese nuevo modelo financiación y la nueva relación entre autonomías".

"Una relación que claramente será de solidaridad y apoyo por parte del Gobierno de España, que es lo que está haciendo hasta el día de hoy. Han sido un total de 300.000 millones de euros más lo que Gobierno de Sánchez ha aportado a las autonomías desde que es presidente, frente a los años del PP y Mariano Rajoy", ha enfatizado.