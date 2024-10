Morant insta a Mazón a condenar la sentencia de Zaplana: "Nadie nos garantiza que no se pueda volver a repetir"

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a condenar las penas que suman 10 años y cinco meses de prisión al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro 'popular' Eduardo Zaplana por el denominado caso Erial. De no hacerlo, ha advertido: "Nadie nos garantiza que no se puedan volver a repetir este tipo de actitudes".

De hecho, en declaraciones a los medios este viernes en València, antes de reunirse con CCOO PV, ha considerado que más bien es "todo lo contrario" y ha criticado que el Consell liderado por Mazón esté "rebajando las medidas contra la corrupción dentro de esa amalgama de leyes" impulsadas por el Gobierno valenciano. "Nos causa preocupación", ha reconocido.

"Es una noticia que no porque haya tardado tanto no nos la esperábamos, muchos ya sabíamos lo que estaba pasando en la Comunitat Valenciana", ha expuesto Morant, que ha negado que el caso de Zaplana y su condena a 10 años de prisión sea un "hecho aislado" y ha censurado que el PP "acumula en la Comunitat Valenciana 184 condenas por corrupción".

"El señor Zaplana no es una persona particular aislada, era una forma de entender y practicar la política por parte del PP en el gobierno de Zaplana, después en el de --José Luis-- Olivas, en el de Francisco Camps, en los de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, en el de --Alfonso-- Rus en la Diputación de Valencia o de --Carlos-- Fabra en la Diputación de Castellón", ha argumentado.

PIDE EXPLICACIONES A MAZÓN: "ESTABA ALLÍ"

Al margen de ello, ha pedido "explicaciones" a Carlos Mazón porque "estaba allí" cuando se produjeron los hechos por los que ha sido condenado Zaplana, "las mordidas en el contrato de las ITV". "Cuando se fue de ministro, dejó vigilando el corral a Carlos Mazón como director general", ha sostenido Morant.

Por ello, ha preguntado al 'president' de la Generalitat si, en su condición de director general como responsable de la contrata de las ITV, era "conocedor de lo que había pasado, de que se había producido corrupción en la gestión de las ITV". "No nos vale que Mazón nos diga que la sentencia no le ha dejado indiferente, no puede ser indiferente, estaba allí", ha recalcado.

Morant ha aprovechado para instar al dirigente autonómico a que, como 'president', condene esta actitud de Zaplana, al tiempo que ha reclamado a Mazón que "asegure que esto forma parte del pasado del PP", aunque ha advertido: "No tenemos garantías de que no se pueda volver a producir".