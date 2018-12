Morera en la Comisión de Les Corts sobre financiación de su partido: "El Bloc no está en nada, no hay causa abierta"

Actualizado 10/12/2018 15:56:59 CET

José Císcar asegura que "si no es por la prescripción, en un 95% de probabilidades esto acaba con alguien en el banquillo"

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Les Corts y ex secretario general del Bloc, Enric Morera, ha insistido este lunes durante la comisión en la cámara que investiga la financiación electoral de esta formación y del PSPV durante 2007 y 2008 en que su partido "no está en nada", "no hay causa abierta", ni se les ha pedido nada por parte del juzgado.

En este sentido, se ha referido al auto de inhibición de Juzgado número 21 de València, que fue el que inició una investigación por estos hechos que trasladó a órganos judiciales de Madrid, Benidorm y Gandia, y que concluyó, según ha dicho, "que ni PSPV ni Bloc está en ninguna causa de financiación ilegal". Así, ha indicado que no hay "nadie investigado" y ha agregado: "El honor de las personas está por encima de todo y algunos, a resultas de la sentencia del caso Gürtel, han intentado escamparlo".

Así se ha pronunciado en la primera jornada de comparecencias de la comisión, en la que se ha acordado ampliarlas y citar al exalcalde de Elche y director general de Sepes, Alejandro Soler; los exediles de esta localidad Federico Buyolo (director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030) y Ángeles Candela; dos trabajadores municipales y exempleados de Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturaba servicios para los socialistas valencianos. Antes de Morera, ha comparecido el diputado del PPCV que presentó la denuncia ante la Policía, José Císcar.

Morera ha remarcado que el Bloc "no ha gastado más dinero en la campaña electoral que lo que reflejan en sus contabilidades públicas y que se presentan en el Tribunal de Cuentas", una información que ha insistido en que es pública. Ha subrayado que hay "cero" personas "involucradas en delitos de corrupción" o investigadas en el seno de su partido.

Además, ha denunciado su "indefensión" porque el diputado 'popular' José Císcar, entregó "las fotocopias a la Policía y no a un juzgado", por lo no se puede personar y no ha tenido acceso a la documentación y a los informes policiales. Asimismo, ha insistido en que "lo relevante judicialmente" es el auto.

"Lo que importa son los hechos y los hechos son muy claros. Císcar ha dicho que todo está prescrito. Para que se prescriba algo tienen que existir unos hechos", ha subrayado, antes de insistir en que hay que "ir directamente a lo que dice la justicia". "Los hechos dicen que no ha habido ninguna financiación ilegal del PSPV ni del Bloc", ha agregado.

Según Morera, "si se lee" el citado auto, "se puede afirmar la inexistencia de hechos delictivos con el partido de València. Quiere decir que el Bloc no está en nada, no hay causa abierta contra el bloc", ha insistido.

El dirigente del Bloc ha indicado que esta formación concurrió a las elecciones en coalición con EUPV y que era este último el administrador de campaña. La información ha asegurado, se entregó al Tribunal de Cuentas y es pública. Si hubo requerimientos por parte del Tribunal, fueron "subsanados", ha asegurado.

CÍSCAR: "SI NO ES POR LA PRESCRIPCIÓN, ESTO ACABA CON ALGUIEN EN EL BANQUILLO"

Por su parte, Císcar ha asegurado que "si no es por la prescripción, en un 95 por ciento de probabilidades esto acaba con alguien en el banquillo". El parlamentario 'popular' se ha referido a un primer informe policial y a un análisis que compara los datos de las fotocopias con la información de la Agencia Tributaria sobre las mercantiles, en el que se detectan "coincidencias" y "correlaciones" entre los cargos a las mercantiles y a las formaciones.

"Lo que en un primer momento parece verosímil, después con el primer informe parece probable y, cuando se cruzan los datos con la Agencia Tributaria, me parece veraz. Mi opinión de es que la veracidad de esos documentos es altísima", ha remarcado. Además, ha revelado que se los remitieron dos periodistas, que los recibieron a su vez de forma anónima.

Según ha relatado, en julio de 2016 dos periodistas del diario ABC recibieron documentación con correos electrónicos, estados contables y facturas, que no publicaron y remitieron al PP. En estos documentos aparecen nombres tachados, pero "figuraba la empresa Crespo Gomar y su apoderada Lucía Pascual". "Pedimos que nos diera una copia por si podíamos obtener algo", ha señalado.

Desde el PPCV, procedieron a hacer una "indagación en internet fácil" para encontrar noticias de actos que coincidiesen con la que dfigura en la documentación. Tras hallar coincidencias y ves que "tenía encaje en internet" y "cierto grado de verosimilitud", Císcar en noviembre de 2016 aportó la documentación a la Policía.

Por parte de Podem, Cristina Cabedo ha cuestionado que "ninguna persona" del PP tuviera información al respecto antes de la denuncia, porque "personas como Sonia Castedo" hablaban "abiertamente" de ello. En este punto, ha remarcado que la fecha de la sentencia de Gürtel coincide con la denuncia.

Desde Compromís, Mónica Álvaro ha criticado que Císcar no aporte la denuncia a la comisión "porque no le ha dado la gana". Por su parte, la socialista Rosa María Peris ha aseverado, sobre las correlaciones entre facturas a las formaciones y a las empresas, que "solo han conseguido conectar dos" que desde el PSPV han "demostrado que se han pagado a Crespo Gomar". "Hacen lo posible por encajarlas", ha recriminado.