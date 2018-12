Exjefe de campaña de Bloc en 2007 dice que los documentos de financiación son un "sudoku para crear una ficción"

Publicado 10/12/2018 19:51:26 CET

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El que fue responsable de campaña electoral de Bloc en 2007, Lluís Miquel Campos, han remarcado este lunes durante la comisión en Les Corts que investiga la financiación electoral de esta formación y del PSPV durante 2007 y 2008 que la documentación aportada por el diputado 'popular' José Císcar y de origen anónimo en la que se ha basado la investigación y el informe policial es un "sudoku que ha montado alguno para conseguir un efecto, marear". En su opinión, alguien accedió a documentación interna de Crespo Gomar e "hizo un sudoku para intentar crear una ficción" o "para conservar una alcaldía".

Bajo esta premisa, ha señalado que el informe policial es un "comentario de texto" sobre la documentación aportada --fotocopias de correos electrónicos, estados contables y facturas con nombres y remitentes tachados--, una "descripción de lo que dicen" y que estaba pendiente de comprobación, para lo que se necesitaba una autorización judicial "que no pudieron obtener". "El informe dice que no se ha podido avanzar más", ha destacado.

Así se ha pronunciado en la primera jornada de comparecencias de la comisión. Antes de Campos, han comparecido el diputado del PPCV que presentó la denuncia ante la Policía, José Císcar, y el presidente de Les Corts y exsecretario general del Bloc, Enric Morera.

"Si la información de las fotocopias fuera falsa, todo lo que se construye a partir de las fotocopias es falso", ha insistido, antes de advertir que "no se puede hacer una casa sobre cualquier piedra", sino que hay que "escoger bien las piedras". Campos ha indicado que el informe policial "es en base a datos que ha sacado alguno" para "cuadrar una cosa ficticia". Además, ha enfatizado que la información del caso está bajo secreto y que, al pedir acceso a ella, no se lo han permitido por "no ser parte". Por tanto, ha criticado las filtraciones en prensa relativas al caso.

Ha explicado que la campaña autonómica, que se hizo en coalición con EUPV y otros partidos, obtuvo sus recursos de la "subvención electoral" y que, además, era esta otra formación --EUPV-- la que asumió el "liderazgo" de la misma. Respecto a la campaña municipal, ha indicado que supuso un gasto de alrededor de 423.000 euros y que quedó pendiente de pago un importe de 72.000. Ha remarcado que las campañas se financiaron con la subvención electoral y mediante crédito bancario.

Sobre sus responsabilidades en la campaña, ha puntualizado que era "responsable de acción electoral", un cargo que "no implica directamente la dirección de las campañas al estilo de otros partidos" ni es un puesto de "ordeno y mando", sino que se "encargaba de preparar los discursos, la estrategia".

"REGRESO AL FUTURO"

En este sentido, preguntado por el hecho de que su nombre figure en un correo electrónico con remitente borrado y asunto que alude a "factura de identidad corporativa", en el que pone que "hay que anotarla en la agenda del Bloc y mandársela a Lluis Miquel", ha resaltado que la fecha es de abril de 2006 pero sobre el "estado de cuentas del ejercicio 2007-2008". "Es regreso al futuro", ha ironizado.

"NO RECONOZCO A LUCÍA PASCUAL NI HE HABLADO CON ELLA"

Respecto a si ha contactado con la trabajadora de Crespo Gomar Lucia Pascual, que también figura en los supuestos correos, ha subrayado: "No reconozco el nombre de Lucía Pascual ni he hablado con ella". Así, ha insistido en que no ha recibido ningún correo. "El que acusa debe probar" y "lo que no ha existido no tiene contestación". En este sentido, ha recalcado que él es "el epicentro" de esta investigación "porque lo han situado".

Crespo Gomar, ha insistido, era un "proveedor". Así, sobre los datos de correlación entre pagos de empresas y encargos de las formaciones, ha reconocido que "hay cosas" que "reconoce" entre esas cifras, "cosas que son verdad y cosas que no". "Por 'mailing' no se paga 45.000 euros", ha ejemplificado. "Agarrar información y hacer un Excel es una cosa muy fácil", ha sentenciado.