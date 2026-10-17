Muere un hombre por atrapamiento al volcar una retroexcavadora en Castalla

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha fallecido este sábado por atrapamiento al volcar una máquina tipo retroexcavadora, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El suceso, notificado sobre las 11.10 horas de este sábado, alertaba de un accidente en una planta de hormigón en Castalla (Alicante), junto a la CV-811. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU, pero cuando ha llegado solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre de 68 años, que había quedado atrapado lateralmente.

Hasta el lugar, también se habían desplazado efectivos del Consorcio. En concreto, una unidad mando jefatura, una bomba rural pesada, un furgón salvamentos varios, un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Ibi.