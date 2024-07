Una muestra de Alfons Rodríguez expone en Bioparc Valencia los efectos del cambio climático a través de 77 fotografías

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una muestra del fotógrafo documental Alfons Rodríguez refleja en Bioparc Valencia las causas y consecuencias del cambio climático a través de 77 imágenes de "gran belleza". 'The Melting Age – La Edad del Deshielo' podrá visitarse gratuitamente de 12.00 a 20.00 horas hasta el 21 de julio en el nuevo espacio multidisciplinar del parque de animales, en la plaza de acceso al recinto.

Mostrar la grandeza de la naturaleza, concienciar a través del arte o provocar emociones para movilizar hacia la conservación de nuestro planeta son algunos de los objetivos de Bioparc que comparte con esta exposición, según ha informado el parque en un comunicado.

Tras haberse exhibido en el marco de la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos llega desde Nueva York a València con motivo de la Capitalidad Verde Europea.

Bioparc inaugura un nuevo espacio multidisciplinar con este trabajo al que el autor ha dedicado más de dos décadas visitando más de 30 países de los siete continentes para "visibilizar las causas y consecuencias de la crisis climática antropogénica", ha detallado.

"¿Explotaremos nuestro planeta tal y como lo hacemos ahora hasta que exhale su último aliento?" es la pregunta con la que Alfons Rodríguez comenzó esta idea que ahora se plasma en 77 instantáneas agrupadas en siete temáticas para enseñar "lo que está sucediendo, lo que podemos ganar y lo que podemos perder, con el fin de provocar un cambio de actitud y actuar desde ya", señala.

TRAYECTORIA

El autor tiene una larga carrera profesional, con prestigiosos premios y sus fotografías han sido publicadas en medios como 'National Geographic Magazine', 'The New York Times', 'El País', 'Geo', 'The Courier', 'El Mundo' o 'Vogue'.

Los vivitantes de Bioparc, que pueden profundizar en los contenidos de la muestra con códigos QR, estos días también pueden complementar la exposición The Melting Age y apreciar el documental de 14 minutos de duración sobre la misma temática que se proyecta en el cine situado en el interior del parque.

Entre las materias tratadas tanto en las fotografías como en el audiovisual se encuentra la pérdida de biodiversidad, aspecto de "gran relevancia" cuando la comunidad científica alerta sobre la "sexta extinción masiva".