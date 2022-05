Una muestra de artistas ucranianos visibiliza en Algemesí los "horrores" de la guerra

Obra de Anton Logov - THE ART OF RESISTANCE

Obras de 60 artistas ucranianos ilustran el proyecto 'The Art of Resistance', que se exhibirá desde este martes en Algemesí con el objetivo de visibilizar los "horrores" de la guerra en aquel país. El proyecto lo impulsa un equipo curatorial formado por Àlex Villar, la comisaria Svitlana Davydenko y su asistente Yuliia Stepanok, que han conseguido huir de la guerra llevando consigo las obras de casi 60 artistas que están en la resistencia o refugiados en algunos países de Europa

La Vicerrectora de la UV, Ester Alba, y la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, inauguran en La Sala d'Exposicions Municipal d'Algemesí la exposición The Art of Resistance. Al acto acudirán artistas refugiados en España y un representante de la Kyiv National Art Gallery of Ukraine, ha indicado la institución en un comunicado.

Para ello ha sido necesaria la implicación de las concejalías de Cultura, Cooperación e Igualdad y la Universitat de València que han sumado esfuerzos por hacer en tiempo récord una "exposición de emergencia" que pretende visibilizar los horrores de la guerra y recaudar fondos para los artistas y para pueblo de Ucrania.

Este proyecto que se presenta en Algemesí a nivel nacional pero es el inicio de un plan de cooperación artística entre artistas, comisarios y gestores para colaborar en el salvamento del arte durante la guerra y trabajar para que el arte sea instrumento de protesta, resistencia y vida. Y su siguiente parada es la Universitat de València donde se pretende ampliar la investigación sobre los artistas y la relación entre instituciones museísticas.

Como ha indicado la comisaria jefe del proyecto Svitala Davydenko "no todos los artistas en Ucrania pueden luchar en el frente, pero muchos escultores, desde los primeros días de la guerra, están haciendo erizos checos para proteger su país de tanques, mientras que muchos artistas gráficos y pintores se han alistado en las fuerzas armadas ucranianas y otros han conseguido huir perdiendo todo, mientras llegan noticias de la muerte de amigos y familiares".

"A través de esta muestra creamos un diálogo entre artistas de Ucrania y la audiencia en Europa y nuestra labor no es sólo transmitir las experiencias y tragedias de la guerra, sino también crear resistencia, luchando contra la indiferencia ante los horrores en Ucrania", han señalado.

El comisario y gestor de la sala, Àlex Villar declara "esta es una exposición de urgencia que se ha realizado en una semana, acogiendo a las comisarias con parte de las obras que han sacado de la frontera con Polonia, otras recibidas por mensajería y obra gráfica que nos han autorizado a editar y numerar".

"Vamos a exponer con los medios que disponemos pero es el inicio de un proyecto en el que vamos a trabajar a fondo para sus distintos itinerarios en los que esperamos tener más recursos. Debemos agradecer al Ayuntamiento pero también a las empresas locales como Impacte Comunicació Visual, Escola de Pintors de Joan Carles Forner i el dissenyador Joanra Estellés, Mercé Doménech y la artista Gemma Alpuente que ha realziado una intervención mural contra la guerra.

Los artistas que participan en esta primera muestra son Alyna Andrusenko, Badartist, Mira Bahkur, Vasylyna Buriianyk, Veronika Cherednychenko, Vitalii Dumyn, Denisenkov Iurii, Fokina Alina, Gargol Nika, Gromyk Nataliia, Krishovsky Dmytro, Dymtro Fedorenko, Pavlo Fulei, Pavlo Kakula, Yuro Kam, Roman Khrushch, Alina Konyk, Anna Kovalchuk, Lesia Kovalchyshyn, Danylo Kovach, Alena Kuznetsova, Litvinova Yulia, Logov Anton, Morozova Olga, Naumova Mascha, NuNA, Olefirenko Ksenia, Solomia Ortynska, Anna Partyka, Maryna Diachenko, Kateryna Koistelna, Bohdana Patsiuk, Vadim Panchenko, Yuliia Petliukh, Marie Plyatsko, Dzvinya Podlyashetska, Gaya Arushanian, Hanna Lopuszanki, Andriy Roik, Zirka Savka, Uliana Shchabel, Polina Shcherbina, Marina Suslova, Anastasia Smoky, Artem Proot, Sergii Hrychaniuk, Illia Skuba, Oleksandra Sysa, Anton Vernygor, Maksym Zhuravchak, Gromyk, Mariia Vyshedska, Elvira Drozdova y Vobo.