'Mujeres de Metal', una campaña para feminizar la metalurgia a través de sus trabajadoras e inspirada en la música heavy

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial Valmetal ha puesto en marcha 'Mujeres de Metal', una campaña "con actitud 'girl power'" e inspirada en el universo del heavy metal femenino que pretende "subir los decibelios y empoderar a las mujeres para que reclamen su lugar" en un sector, el de la metalurgia, que genera 200.000 empleos.

La iniciativa de esta agrupación empresarial para la innovación impulsada por Femeval y Aidimme está compuesta por un vídeo 'teaser' y cuatro píldoras audiovisuales testimoniales que dan visibilidad a historias reales de mujeres emprendedoras que "se han formado, trabajan, dirigen, luchan y demuestran que se pueden feminizar algunos oficios que por tradición han desempeñado hombres, pero en los que también tienen cabida ellas", ha explicado Valmetal en un comunicado.

Las protagonistas de la campaña son mujeres como Yolanda Durán, profesional del montaje y mantenimiento de ascensores; Karen Ladino, soldadora; y las empresarias Amparo Balbastre, ingeniera y CEO Gerente de Alfa Desarrollo de Sistemas; y Magdalena Verdú, gerente de Segurgas Verdú.

Sobre todo, ha destacado la asociación empresarial, estas mujeres "son fabricantes de su propio futuro y dueñas de su destino, que cuentan su experiencia para animar a que otras se incorporen a un sector que genera oportunidades de trabajo y de vida y es para todos y todas. Además, las empresas también lo piden".

Según Femeval, la presencia de las mujeres supone solo el 13% en el sector, "lejos de lo que sería deseable": en reparación e instalación de maquinaria y equipos trabajan 106.500 hombres frente a 11.200 mujeres; en fabricación de productos metálicos 232.200 frente a 29.100; en la fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 89.000 hombres y 12.800 mujeres; y en la venta y reparación de vehículos de motor asciende a 330.900 empleos masculinos ante tan solo 48.300 femeninos. Y en la mayoría de estos empleos, casi todas son en oficinas.

"Al origen de la masculinización o feminización de determinadas profesiones se une el factor cultural y educativo, sobre todo en las edades más tempranas, que hace que las mujeres sigan rehuyendo de ciertos trabajos que ofrecen más posibilidades de encontrar un empleo y un salario más elevado", ha expuesto la federación, que subraya su responsabilidad de "revertir este fenómeno".

"NO SE DEJEN AVASALLAR"

En uno de los vídeos de la campaña, la empresaria Amparo Balbastre destaca cómo las carreras técnicas "han ido evolucionando" y "ya no están tan centradas únicamente para los hombres". "No es un trabajo fácil, pero no porque seas mujer", ha apuntado, antes de animar a las mujeres a que "no se dejen avasallar, sigan peleando" y muestren lo que valen, que seguro que es mucho". "Esto es cuestión de, poco a poco, ir ganando una batalla tras otra. Desde que entré las cosas han cambiado muchísimo", ha añadido.

Por su parte, la soldadora Karen Ladino remarca que "en este y en cualquier otro sector todas las personas somos iguales", y resta pesadez al trabajo físico porque "para eso hay máquinas". Aunque reconoce que "hay bastante hombre más mayor" que la trata "como si fuera su nieta", afirma que no ha tenido que demostrar que hace las tareas tan bien como un hombre. "Por eso creo que ya podemos trabajar en el mismo sector, sin tener ninguna diferencia", asegura, antes de animar al resto de mujeres a construir con sus manos.

"Mi logro profesional no depende de mi género", subraya Yolanda Durán, que reconoce que "la gente no está acostumbrada a ver mujeres en el sector" y hay "incredulidad". "Luego viene la admiración. Te dan las mismas oportunidades y creo que es un buen sector para superarse y aprender cosas nuevas", asegura.

Finalmente, Magdalena Verdú aboga porque las mujeres "pierdan complejo" y se introduzcan "en un mundo de hombres". "Las mujeres que se vengan van a ganar dinero, van a ser reconocidas en su profesión y van a tener reconocimiento a todos los niveles", destaca, antes de añadir que las mujeres que se adentren en el sector "van a hacer algo que va a quedar" y "hay muy pocas profesiones en las que eso ocurra". Concluye: "Al final, vas a ser dueña de tu destino".