Municipios de la Marina Alta (Alicante) afectados por la dana Adam siguen trabajando para recuperar la normalidad

Imagen de Els Poblets (Alicante) tras el paso de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Municipios de la comarca de la Marina Alta, en la provincia de Alicante, continúan trabajando para recuperar cuanto antes la normalidad después del paso de la dana Adam, que en Els Poblets provocó inundaciones importantes y numerosos daños materiales tras la crecida del río Girona y en otros como Pego también causó problemas y dejó vías intransitables.

Estas dos localidades han abierto oficinas de atención a afectados, en las que este miércoles ha sido constante la afluencia de personas interesadas en conocer información sobre, por ejemplo, gestiones con seguros. Voluntarios también se han desplazado a zonas afectadas para ayudar en lo que pueda ser necesario.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Els Poblets, José Luis Mas, ha explicado que, afortunadamente, parece que avanzan los trabajos porque hay muchas "manos" y "maquinaria" que permitirán que, poco a poco, el lodo vaya desapareciendo. Además, ha agradecido la ola de solidaridad con el municipio.

Sobre esto último, ha hecho un llamamiento a que las personas interesadas en acudir como voluntarias a la localidad contacten previamente con el Ayuntamiento, ya que, según ha subrayado, es necesario que haya coordinación en esta pequeña población para organizar la ayuda.

SITUACIÓN "DANTESCA"

Por su parte, el alcalde de Pego, Enrique Moll, ha aseverado que tras el paso de la dana hay caminos que incluso "han desaparecido" y que continúan inaccesibles la carretera que va a la playa y la que va a Dénia.

A preguntas de Europa Press, el primer edil ha descrito la situación de varios puntos del término municipal como "dantesca" y ha detallado que hay personas que no pueden acceder en vehículo al núcleo urbano, además de naves industriales con "grandes desperfectos" y bancales que siguen llenos de agua porque no la pueden absorber.

Moll ha avanzado que previsiblemente este viernes se celebrará un pleno extraordinario para aprobar ayudas del Ayuntamiento a los afectados. Muchos de ellos han acudido a buscar información a la oficina de atención, donde incluso ha sido necesario reforzar personal.

El alcalde de Pego ha apuntado que este miércoles se han reunido con representantes de la Conselleria de Educación para evaluar daños en infraestructuras educativas de la localidad y también con la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.