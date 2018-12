El MuVIM recorre la historia social y cultural de la 'Geperudeta' en "una de sus exposiciones más ambiciosas"

Publicado 29/11/2018 16:05:59 CET

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) ha recopilado en un ciclo expositivo la historia social y cultural de la 'Mare de Déu dels Desemparats', en "una de las exposiciones más ambiciosas de sus 17 años de existencia" que reflexiona sobre su contribución a la memoria colectiva; sobre una devoción que tiene "empatía con los desamparados de toda clase y condición"; y en cómo la "secularización no ha matado la religión, sino que la ha transformado".

Así lo han explicado este jueves el diputado provincial de Cultura, Xavier Rius; el director del museo, Rafael Company; el jefe de exposiciones del mismo, Amador Griñó, y la responsable del Museu Marià (MuMa), María Ángeles Gil.

'Mare de Déu dels Desamparats' condensa 600 siglos de historia de la patrona de València en tres muestras que "ocupan la mayor parte de los espacios del museo dedicados a exposiciones temporales", desde la creación de la medieval 'Lloable Confraria de Nostra Dona Sancta Maria dels Ignoscens' hasta la actualidad. En ella, se pueden ver piezas pertenecientes a colecciones particulares y de instituciones como el MuMA, que se traducen en "salas con gran riqueza de patrimonio histórico".

El diputado de Cultura ha subrayado que en "momentos difíciles para la democracia", en los que la "complejidad supera nuestra capacidad de entender" la realidad y "filtrar del atronador ruido mediático" la "verdad", esta muestra "fortalece la democracia".

"En una democracia fuerte, no puede haber humoristas que agravian a los que no tienen suficiente madurez, no puede haber centenares de cadáveres que el mar lanza contra nuestras playas mientras miramos a otro lado; no puede haber opiniones censuradas en los foros públicos; no puede haber artilugios que fuercen los platos de la balanza de la Justicia; no puede haber, en definitiva, dogmas que se impongan a golpes de espala ni reclamos de respeto di no son bilaterales", ha reivindicado.

"COMPROMISO SOCIAL" Y SECULARIZACIÓN

Company ha resaltado en la advocación de la Virgen la "empatía con los desamparados de toda clase y condición", al tiempo que su devoción queda "intrincada con aquellos que han dirigido el rumbo de València".

Además, abarca el "carácter radicalmente moderno de la fiesta" de los Desamparados en la actualidad, con una "secularización que no ha matado a la religión, la ha transformado". Para el director del MuVIM, "se sea creyente o no", la imagen de la Virgen tiene importancia en tanto que el "desamparo continúa" y "las políticas injustas se perpetúan".

Griñó ha destacado que la muestra "va más allá de la materialidad de una pieza artística de primer orden" y de sus creencias, y la sitúa como "símbolo de la protección social", al tiempo que resalta su "vinculación con las políticos públicas que hoy se reencuentran en fundaciones" vinculadas con la devoción a esta Virgen.

'Mare de Déu dels Desamparats' también plasma el "desplazamiento de la virgen de los márgenes al centro de la ciudad", en una "migración simbólica" de su relevancia, ha resaltado. Ha aludido también al "cambio de estatus de la Virgen", con el "reconocimiento de la aconfesionalidad del estado" en el contexto de una "profunda impregnación religiosa en la vida cívica".

RECORRIDO EN TRES SALAS

El recorrido por el ciclo expositivo comienza con la muestra 'Dels marges al centre', en la sala Alfons Roig, y aborda la migración geográfica de la imagen en la trama urbana de València, trasladada desde los márgenes hasta el núcleo de la ciudad. Retrata la época de creación de la imagen, las primeras procesiones o cuando empezó a popularizarse el nombre de la 'Geperudeta'.

En el techo de la sala Alfons Roing se recrea el de la Basílica, que convive en este espacio con obras pinturas, esculturas y gravados de la imagen original de la virgen, "verdaderos tesoros y muy emotivos", ha destacado Company.

Arte barroco y figuras de la "riqueza patrimonial" a las que el visitante puede aproximarse, y así, "ponerse debajo" de piezas que normalmente no son accesibles. "No hemos querido en ningún momento desvestir el Museu Marià", ha asegurado Company, quien ha añadido que la exposición es "complementaria" a dicho museo.

La segunda parte de la muestra, bajo el título 'Del centre al cim' y en la sala Parpalló, recorre la historia de la 'Geperudeta' entre las festividades de 1867 y los inicios del siglo XX. Analiza el cambio de estatus y reconocimiento institucional de la imagen que, promovida por la Iglesia y las instituciones valencianas, se hacen eco de la importancia de la advocación, en un contexto de impregnación religiosa en la vida cívica y política.

Desde que en 1667 se proclamara a la Virgen de los Desamparados la patrona de València, se suceden procesiones y rogativas. En 1885, el papa León XVII la nombra patrona canónica de la ciudad y a lo largo de los siglos se extiende su veneración entre el pueblo.

La sala Parpalló acoge contenidos documentales y gráficos, pinturas con "discurso ideológico", ha indicado Company, y maquetas del proyecto de ampliación del templo de la 'Mare de Déu' durante los años 30 del siglo pasado. La muestra recuerda también las Fiestas de la Coronación Pontificia de la Verge dels Desamparats', a través de memorabilia de una de las "mayores movilizaciones de la ciudad".

"NO HUYE DE POLÉMICAS"

El recorrido "no huye de polémicas" con manifestaciones del periodista Azzati y Blasco Ibáñez. Además, "desmonta el mito" del tiroteo en la cara a la imagen de la Virgen de los Desamparados por parte del bando republicano, con el trabajo del historiador Aparicio Olmos, que señala que los daños en el rostro de la figura fueron fruto de un "error de restauración".

Por último, en 'La imatge multiplicada' ubicada en la sala Alta, se retrata la presencia de la 'Mare de Déu dels Desamparats' en la cultura popular, el 'kitsch' y el 'merchandising' religioso. Postales de comunión, etiquetas de caramelos y medallas institucionales con la imagen de la Virgen se unen a 'souvenirs' en venta actualmente y álbumes de música de Conchita Piquer y otros artistas que interpretan 'La Maredeueta', que muestran una "industria absoluta" y "turística" alrededor de la imagen.

El ciclo se completa con una cantidad de actividades didácticas "que no tiene precedentes en el MuVIM", paralelas a una propuesta expositiva que en palabras de la responsable del MuMa ayuda a "conocernos más a nosotros mismos". "Todo el mundo tiene una historia personal con la virgen, aquí se recoge una más colectiva que va a recordar a aquellas personas. Es una exposición muy interesantes seas religioso o no", ha asegurado.