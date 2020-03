Navarro (CEV) advierte que el "parón completo" de la actividad económica provocará un "shock total"

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

El presidente de la CEV pide "avanzar" en el aplazamiento de liquidaciones tributarias y el pago de las cuotas de la Seguridad Social

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha advertido que con el "parón completo" que supone la suspensión de toda la actividad no esencial "el shock sobre la actividad económica será total y acarreará una notable destrucción de puestos de trabajo", por lo que la "recuperación se augura más que complicada".

Así se ha pronunciado en un artículo de opinión bajo el título 'Mascarilla para nuestra economía', después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la suspensión, este domingo en el Consejo de Ministros extraordinario, de las actividades no esenciales entre este lunes y el próximo jueves 9 de abril, ambos inclusive, para frenar la propagación del Covid-19.

Navarro, en su artículo, afirma que tras este anuncio la "recuperación se augura más que complicada". "Con un parón completo, el shock sobre la actividad la economía será total, y acarreará una notable destrucción de puestos de trabajo, justo lo que ahora pretendemos evitar con los ERTEs por fuerza mayor", ha expuesto.

En este sentido, se ha preguntado "cómo van a funcionar correctamente los sectores básicos para hacer frente a la crisis sanitaria si no pueden contar con la necesaria interrelación con el resto de sectores".

Además, para el presidente de la CEV, "falta concreción, ambición y sobre todo agilidad" en las medidas económicas de las administraciones. Navarro ha indicado que espera que la línea de avales pública aprobada por el Ejecutivo para que las empresas no se queden sin liquidez es "bienvenida". "Pero esperamos más", ha subrayado.

"Señora ministra, la intención de los empresarios es mantener el empleo y favorecer que la recuperación sea rápida. Las empresas están luchando para evitar el cierre, nada más. Las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros traerán más desempleo, esa es la realidad, y no otra", ha alertado.

"IR MÁS ALLÁ"

A su juicio, "el compromiso de la Administración debería ir más allá y avanzar en el aplazamiento de liquidaciones tributarias y el pago de las cuotas de la Seguridad Social para todas las empresas". "Para hacer frente al coronavirus las empresas necesitan su particular mascarilla", ha expuesto.

Salvador Navarro ha defendido que, "además de fortalecer el sistema sanitario", la "protección frente al COVID-19" debe incluir un conjunto de medidas fiscales, laborales y económicas que ayuden a todas las empresas a superar esta situación.

Unas medidas que, según ha recalcado, "para resultar eficaces además deben llegar de forma rápida y ágil, a la misma velocidad que se expande la pandemia, porque si no para muchas empresas, será tarde y porque, si no, la recuperación no podrá tener forma de U, mucho menos de V".

Para el presidente de la CEV, "apremia asegurar que las empresas dispongan de liquidez suficiente cuando más la necesitan", "que es hoy, no mañana". Por eso, insiste en que se aplacen las liquidaciones y el pago de cuotas.

Ha apuntado que "son este tipo de medidas las que inyectan de forma directa e indiscriminada tesorería en la economía y que son fundamentales para la mantener la cadena de liquidez entre las empresas".

Navarro ha reprochado que, en lugar de liquidez, lo que llega a las empresas, "esto sí de forma rápida" y "sin diálogo social", son medidas que "esconden la desconfianza en el mundo empresarial".

Salvador Navarro ha recalcado que "la salud pública es lo primero y que los mayores esfuerzos deben ir encaminados a limitar el alcance y la velocidad con la que se expande el COVID-19". Además, ha incidido en que "son los expertos en salud pública los que en cada momento nos van a decir lo que debemos y lo que no debemos hacer".

"NO PODEMOS ASISTIR COMO MEROS ESPECTADORES"

No obstante, ha añadido que la economía "no puede resentirse más de lo necesario", "que será bastante", ha apuntado. En este punto, Navarro cita al director de la OMS, Adhanom Ghebreyesus: "No somos espectadores indefensos. Podemos cambiar la trayectoria de esta pandemia".

"La misma afirmación puede servir para la economía. No podemos asistir como meros espectadores, las empresas necesitan, de forma urgente, medidas ambiciosas", ha insistido.

Así, ha lamentado que "mientras las grandes potencias aseguran que harán todo lo necesario", la Unión Europea, "salvo en el ámbito de política monetaria, sigue sin dar una respuesta conjunta y contundente".

Se trata de "una crisis que afecta al conjunto de la UE y que, por tanto, no puede encontrar solamente una respuesta nacional", ha remarcado Salvador Navarro, que pide que la UE juegue "un papel más activo" y "beligerante".En este ámbito, reclama medidas extraordinarias como flexibilizar el déficit e impulsar un gran plan de apoyo y de inversiones públicas

"Mientras tanto, las empresas seguiremos dando muestra de nuestra responsabilidad social y ayudando al sector público en aquello que necesite", ha asegurado, antes de poner en valor que sectores como la sanidad, el transporte, la agricultura, la logística, el textil, el comercio, la hostelería y la automoción "han dado estos días buen ejemplo de ello".