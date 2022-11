Navarro (CEV y CEOE) cree que "seguramente" se alcanzará un acuerdo para el pacto de rentas pero que "necesita tiempo"

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro,

ha opinado este martes que "seguramente" los sindicatos y la patronal serán capaces de alcanzar un pacto de rentas, pero ha señalado que las "organizaciones necesitan tiempo" y ha recordado que la confederación estatal está inmersa en un proceso electoral.

Así lo ha manifestado durante el desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', organizado por Nueva Economía Fórum bajo el mecenazgo de Caixabank, preguntado por si cree posible un consenso para el pacto de rentas si el Gobierno está "azuzando" a los sindicatos.

El presidente de la patronal valenciana ha señalado que los sindicatos tienen "autonomía suficiente" y "no hace falta que el Gobierno los azuce", además de destacar que "están defendiendo la otra parte" y que eso es "lícito".

Navarro ha señalado que la CEO se encuentra en un periodo electoral. "Tenemos que esperar a tomar decisiones, las organizaciones necesitan su espacio y su tiempo", ha remarcado, antes de añadir que "cuando haya pasado, seguramente" sindicatos y patronal sean "capaces" de llegar a acuerdos como hicieron en pandemia o con la reforma laboral.

"Al final lo que nos une es lo mismo, el interés general. Con visiones distintas desde la parte laboral y empresarial, pero el objetivo es común", ha expuesto.

En su opinión, "lo malo es cuando entra la política" en el diálogo social, porque aunque sea la "tercera pata" no debe "mediar a favor de una parte". "Sindicatos y patronal hemos sido bastante responsables para tomar nuestras decisiones" en el pasado", ha remarcado.

Preguntado por el rechazo a una subida salarial, Salvador Navarro ha expuesto que el próximo año las previsiones de crecimiento de la economía española son del 1%, cuando el país ha pasado años en los que no generaba empleo con crecimientos del 3%. La CEV y Caixabank, en sus análisis, coinciden en que no habrá destrucción de empleo, ha explicado. No obstante, ha apuntado que las empresas están soportando unos sobrecostes de energía, materias primas y gas.

En esta coyuntura, ha indicado que, aunque no se ha firmado un acuerdo marco nacional, se están firmado convenio sectoriales: en la Comunitat Valenciana se han suscrito 465 convenios que protegen al 72% de los trabajadores, según Navarro, y con subidas de entre el 3% y 4%. Así, en ellos, se apuesta por "trasladar a años sucesivos" las subidas del 8-10% de la inflación, ha afirmado Navarro.

"Ahí se demuestra la capacidad de negociación que tenemos los sindicatos y las organizaciones en intentar evitar una situación muy complicada", ha asegurado Navarro, que cree que "hay una muestra de negociación".