La nave del 'Among Us' aterriza en el Ateneo Mercantil de València convertida en un juego real para niños

Juego de 'Among Us' en el Ateneo Mercantil de València - ATENEO MERCANTIL DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nave espacial con su mapa de compartimentos recreado a escala, con sus pasadizos y accesos a las diferentes salas de la cosmonave. Así ha transformado su primera planta el Ateneo Mercantil de València para recrear en la vida real el videojuego 'Among us'.

La institución, en colaboración con el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia y la juguetera Bizak, inaugurarán esta Navidad, del 3 de diciembre al 9 de enero, esta novedosa adaptación recreativa del 'Among US', del género 'party'. Una recreación de la nave espacial donde niños y niñas en grupos reducidos --diez participantes como máximo-- accederán bien como tripulantes o como impostor a la nave, asignado por sorteo previo, según ha detallado el Ateneo en un comunicado.

Se trata de una modalidad inspirada en el clásico juego de cartas 'El impostor'. Ambientado en una nave espacial, dentro de la tripulación hay un saboteador que está "entre nosotros". El impostor tendrá como misión sabotear la nave y eliminar al resto de tripulantes.

Lo divertido de este juego en equipo, recreado por vez primera en formato real en la primera planta del Ateneo, es que el impostor deberá moverse por las diferentes salas de la nave sin ser descubierto mientras el resto de tripulantes tendrán que tratar de descubrir quién es antes de que éste les elimine. En el juego solo podrán participar niños y niñas a partir de 7 años.

Esta será una de las propuestas con las que el Ateneo Mercantil complementará su oferta para el público infantil de cara a las vacaciones de Navidad. Junto a la adaptación del Among US se inaugurará una exposición con maquetas del propio juego con los personajes que lo integran, así como una base lunar. Todo bajo las estrellas del espacio, con reactores conectados y humo en la atmófera para recrearlo en una simulación mágica para los niños y niñas que acepten este divertido desafío interestelar.

OBJETIVO Y REGLAS DEL JUEGO

Las partidas tendrán un máximo de 10 jugadores y una duración de 15 minutos, tiempo en el que se sucederán las partidas que sean posibles. Será una persona debidamente caracterizada con su traje espacial quien explicará a los concursantes las reglas concretas y el objetivo del juego de forma individual antes de entrar en acción.

Todos los jugadores llevarán el traje puesto --cada uno de un color-- y se les facilitará un rotulador y su 'carta del juego' antes de acceder a la nave. Solo la pintura con la que el impostor marque a sus compañeros de tripulación se verá al apagarse la luz al final* a no ser que sea descubierto antes cuando el capitán les convoque en la cafetería de la nave mientras tratan de cumplir con la tareas encomendadas.

PRUEBA EXPERIMENTAL GRATIS

El Ateneo abrirá las puertas de la exposición de Among US el próximo fin de semana: 28 y 29 de noviembre. El precio de la entrada a la exposición será de 3 euros, a la venta en las taquillas del Ateneo. De forma exclusiva --sólo ese fin de semana-- se podrá acceder gratis al juego Among US de manera experimental.

A partir del viernes 3 de diciembre y hasta el domingo 9 de enero el juego y la exposición permanecerán abiertas ininterrumpidamente. El precio de acceso a la nave Among US será de 5 euros y se podrán adquirir en las taquillas del Ateneo, en la misma entrada del edificio, en la Plaza del Ayuntamiento.