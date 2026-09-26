Niños de las pedanías se ponen manos a la masa para elaborar la tradicional 'Mocadorà' de Sant Donís

Imagen de la tradicional 'Mocadorà de Sant Donís' - NEBO COMUNICACIÓN

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los niños y niñas de las pedanías Forn d'Alcedo, La Torre y Castellar L'Oliveral han celebrado la llegada de Sant Donís elaborando con sus propias manos las tradicionales figuritas de mazapán de la 'Mocadorà'.

Los talleres, organizados por el Ayuntamiento de València, en colaboración con el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, han permitido a los más pequeños conocer de cerca el proceso de elaboración de estas piezas tan características de la celebración valenciana del 9 d'Octubre, según ha informado Nebo Comunicación en un comunicado.

Durante la actividad, los participantes han dado forma a sus propias 'figuritas' de 'mocadorà', acompañados por maestros pasteleros del Gremio, que les han explicado las particularidades de esta elaboración artesanal y el significado de una tradición que cada año está presente en hogares y pastelerías de toda la Comunitat Valenciana.

Además de aprender a trabajar el mazapán, los niños y niñas han podido conocer algunos de los elementos que hacen de la 'Mocadorà' "una de las costumbres gastronómicas más características de la fiesta de Sant Donís".

La secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, Laura de Juan, ha destacado que "la 'Mocadorà' es una tradición muy querida y profundamente arraigada entre los valencianos". "Y estos talleres nos permiten compartirla con los más pequeños de una manera diferente, haciendo que conozcan y disfruten el proceso artesanal que hay detrás de las 'figuritas' que después comen en sus casas", ha agregado.