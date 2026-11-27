La X Nit del Circ Valencià visibilizará "el talento y la vigencia" de las disciplinas circenses - REMITIDA IVC

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) celebra La X Nit del Circ Valencià, organizada junto a la Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), en el Teatre El Musical. El espectáculo, programado inicialmente en el Teatro Principal de València, se estrena este viernes, 27 de noviembre, a las 20.00 horas.

La décima edición de la velada busca "visibilizar el talento de los artistas y compañías circenses de la Comunitat Valenciana, así como reivindicar el circo como una disciplina escénica singular, diversa y plenamente vigente".

Se trata de una celebración que recorre anualmente las tres provincias valencianas, alternando su cita entre València, Castellón y Alicante, destaca la institución cultural en un comunicado.

En esta ocasión, la cita tendrá lugar en València y se extenderá también a Picassent y Chiva, con una propuesta dirigida artísticamente por el creador valenciano Raül Garcia y protagonizada por un destacado elenco de artistas locales.

El Institut Valencià de Cultura remarca que "desarrolla una labor continuada de apoyo y difusión del circo contemporáneo, una disciplina artística que destaca por su riqueza creativa y su capacidad para conectar con públicos muy diversos".

A través de iniciativas como 'La Nit del Circ Valencià', el IVC contribuye a visibilizar el talento de los artistas y compañías de la Comunitat Valenciana, favorecer su reconocimiento y acercar sus propuestas a nuevos públicos y territorios.

"MÚLTIPLES POSIBILIDADES"

Mediante números individuales y colectivos, el espectáculo invita al público a "redescubrir las múltiples posibilidades del circo, recorriendo sus diferentes técnicas, lenguajes y formas de expresión". "Una celebración de la creatividad y la diversidad artística que constituye, al mismo tiempo, un homenaje a todas las personas que hacen posible la profesión circense y una invitación a la sociedad a acercarse de nuevo a este arte", resaltan.

El espectáculo, coordinado por Daniel Maciá, contará con Alessia Gambarin, Emma Montrasi, Enrique Navarro, Lara Renard, Lorena Palazzo y Yasmine Boyer como artistas en escena. La música correrá a cargo de Elio Arauz, Fran Acamer y Lucas Arauz.

Tras la representación de este viernes, la función podrá verse el 28 de noviembre, a las 12.00 horas, en la plaza del Patriarca, el 12 de diciembre, a las 12:00 horas, en la Plaza de la Ermita de Picassent y el 6 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Astoria de Chiva.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatre Rialto y en la taquilla en línea del Teatre El Musical.