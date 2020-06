Nuevas comisiones sobre discapacidad, cítricos y los ordenadores de Sanidad, a debate la próxima semana en Les Corts

No entra la comisión que pide Cs sobre la gestión de residencias de mayores y la Covid centrará buena parte de las preguntas al Consell

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts de la próxima semana debatirá las propuestas de los grupos para crear comisiones de estudio sobre la discapacidad (presentada por el Botànic) y sobre el sector agrario, en particular el citrícola (de Unides Podem), así como otra de investigación en relación a los ordenadores que 'aparecieron' en su día en la Conselleria de Sanidad (planteada por el PP).

Estos son algunos de los temas que se verán en la sesión plenaria, dedicada a mociones subsiguientes a interpelaciones que quedaron pendientes de verse y a las comisiones. No entra para este pleno, y se debatirá en el siguiente, la comisión de investigación que pide Cs sobre la gestión de las residencias de mayores en la pandemia de Covid-19, en la que quiere comparezcan la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como responsables de esta área.

El portavoz de Cs, Toni Cantó, ha señalado que han hablado con algunos grupos del Botànic y se les ha deslizado la petición de que sea una comisión de estudio y no de investigación, por lo que aunque no está cerrado todavía, si ese fuera el único problema no pondrían "ningún pero". "Lo importante es saber lo que ha ocurrido para que no vuelva a pasar y qué líneas de mejora hay para que la situación de los mayores en residencias mejore", ha asegurado.

Preguntada sobre la posición de Unides Podem en torno a esta cuestión, su portavoz, Naiara Davó, ha asegurado que nadie de Cs ha hablado con ellos y considera que antes de crear una comisión de investigación hay que "analizar lo que ha pasado" durante la pandemia y "cuál es el impacto de la privatización".

"Todos tenemos en la cabeza la situación tan terrible en las residencias de toda España y lo que ha supuesto dejar en manos de grandes empresas privadas, que forman parte de fondos buitre, las residencias. Hay que estudiar qué ha pasado", ha dicho, remarcando al mismo tiempo que en la Comunitat Valenciana "la gestión del Consell ha mitigado el impacto tan brutal" del coronavirus en comparación con otras regiones como Madrid.

Davó ha indicado que "evidentemente los responsables tienen que dar explicaciones" y así lo hacen tanto Oltra como Iglesias, por lo que "llegado el caso no tendrían problema en hacerlo", aunque ha instado a esperar a ver la propuesta concreta de Cs no solo respecto a comparecientes, sino sobre las líneas de trabajo.

El portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha afirmado también que no ha hablado con Cs y ha señalado que si fuera una comisión de estudio casi todas las que se plantean se suelen aprobar porque van destinadas "a la mejora de lo que hay".

REFORMAR EL REGLAMENTO DE LES CORTS

Una iniciativa que sí se verá en el pleno que arrancará el lunes 15 es la que plantea Vox de reformar el reglamento de Les Corts, concretamente su artículo 135 para poder mover partidas presupuestarias entre consellerias, lo que habría permitido poder recolocar en esta crisis fondos "de donde no se necesita, de gasto superfluo, a Sanidad y Economía".

Su portavoz, Ana Vega, ha explicado que si ese artículo no fuera tan rígido se podrían haber destinado 55 millones de la Conselleria de Transparencia a "las necesidades reales", algo que considera "de sentido común".

COVID, EMPLEO, DESESCALADA Y REVERSIONES

Asimismo, buena parte de las preguntas que los grupos plantearán a los consellers están relacionadas precisamente con la pandemia de coronavirus. Por ejemplo, Cs preguntará sobre listas espera en sanidad como "efecto secundario" de la crisis; sobre la disparidad en el número de muertes comunicados o medidas de apoyo al sector turístico; y el PSPV quiere saber si hay previsto algún plan específico para fomentar la compra de libros y apoyar así al sector de las librerías.

El PP preguntará sobre la desescalada en los juzgados, la situación de Ford en el contexto del sector automovilístico o el empleo ante la nueva situación sociosanitaria; mientras Compromís preguntará sobre cómo se ha gestionado la situación de empresas que trabajan para Educación para evitar despidos durante estos meses.

Unides Podem, por su parte, preguntará sobre la reversión del Hospital de Torrevieja e incidirá en la necesidad de plasmar la apuesta por la sanidad pública con una hoja de ruta para esta recuperación.