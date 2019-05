Ocho de cada diez valencianos creen que no han alcanzado su propósito profesional, según un estudio de Adecco

Actualizado 08/05/2019 13:12:48 CET

VALENCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez valencianos creen que no han alcanzado aún su propósito profesional, según se desprende del estudio realizado por el Grupo Adecco con motivo de la nueva campaña Tu Propósito realizada con el propósito de "reposicionar" su marca a largo plazo.

La campaña, presentada por el director de Marketing y Comunicación de la multinacional, Jesús Cubero, y el director de cine ganador de un Premio Goya, Daniel Sánchez Arévalo, quien ha dirigido el spot central de la misma, supone el reposicionamiento de la marca a largo plazo tras meses de estudio en los que han encontrado que el territorio de comunicación que más se asemeja a su ADN y a lo que esperan de ellos sus clientes y candidatos es, El Propósito, según ha indicado Cubero.

Según esta encuesta, solo un 18,1% de los valencianos en edad de trabajar considera que sí ha logrado el propósito que se había fijado a nivel laboral en su vida (frente al 23,4% de los españoles que así opina). El resto cree que no lo ha conseguido: un 31% piensa que además no lo va a lograr nunca, un 26,7% cree que, aunque no lo ha conseguido, lo hará en el corto plazo, y un 24,1% piensa que podrá alcanzarlo algún día.

Aunque este porcentaje disminuye al 61,5% si a los encuestados en la Comunidad Valenciana se les pregunta por su propósito vital personal ya que 6 de cada 10 opinan que no lo han alcanzado. Ambos aspectos, el personal y el laboral, van estrechamente ligados para los valencianos pues más de la mitad de ellos cree que no se pueden desligar para lograr sus objetivos.

En general, 6 de cada 10 encuestados están satisfechos con su vida aunque cambiarían algunas cosas, incluso un 15,5% se siente plenamente satisfecho. Eso sí, 1 de cada 3 afirma que pasa poco tiempo de su vida haciendo lo que más le gusta mientras que la mitad cree que le dedica el tiempo suficiente.

los resultados del estudio se ha realizado entre más de 1.000 personas analizan los datos referentes a la percepción que los valencianos tienen sobre sus propósitos y si realmente los han alcanzado.

OBJETIVOS Y METAS VITALES

Preguntados por objetivos y metas vitales, 3 de cada 4 valencianos consultados por Adecco tienen claro cuál es su propósito en la vida. Hay un 14,7% que no sabe si realmente tiene un propósito o se va dejando llevar y un 6,9% dice que no lo tiene o no se lo ha planteado nunca.

Esto difiere de los datos registrados a nivel nacional, donde son 7 de cada 10 los que dicen saber cuál es ese propósito pero son más los españoles que no saben si tienen esa meta o no (20%) y también los que no lo tienen (9,1%). De ese porcentaje de encuestados que dice saber cuál es su propósito en la vida, solo un 38,5% cree que ya ha logrado ese fin deseado y, es más, el 72,5% de los valencianos confiesa que ha tenido (o tiene) un plan para alcanzarlo (0,9 puntos porcentuales por debajo de la media nacional).

Pero, del otro lado, 6 de cada 10 valencianos (61,5%) confiesan que no han alcanzado, al menos de momento, su propósito en la vida y la mayoría reconoce que el principal motivo para no lograr esa meta es lo difícil que le resulta salir de la zona de confort en la que se encuentra (39,3% Comunidad Valenciana vs 35,6% en toda España). En segundo lugar, un 28,6% de los valencianos confiesa que lo que le frena es la falta de ayuda para saber cómo lograrlo.

Además, un 19,8% habla del miedo a asumir riesgos cuando ya se ha alcanzado una situación estable en la vida, o del miedo a fracasar, así manifestado por el 10,7% de los valencianos y 1 de cada 4 aducen falta de tiempo y falta de dinero como otras potentes razones que les impiden cumplir su propósito vital.

Las razones de por qué no se logra el reto profesional soñado son muy variadas y afectan a la falta de buenas oportunidades en el mercado laboral, a la crisis económica que se llevó por delante el negocio de muchos emprendedores y a la situación económica que aún tenemos hoy en día, entre otras.

Aunque hay encuestados que reconocen que les falta formación para poder cumplir ese sueño, por haber elegido en su día un itinerario formativo que no era motivacional y, como ocurría con los propósitos personales, por la indecisión y el miedo a dejar la zona de confort alcanzada en el ámbito profesional. En menor medida hablan de falta de inversión para realizar sus proyectos, por su edad o por la falta de motivación para conseguirlo.

OPTIMISTAS

Eso sí, la gran mayoría de los encuestados son optimistas respecto a su situación laboral a medio plazo y, preguntados por dónde se ven en este terreno dentro de 5 años, el 60,3% de los valencianos espera tener un trabajo y un futuro mejor del que tiene ahora. Son más optimistas que el español medio que espera mejorar su situación en un 58,9% de los casos. Un 34,5% se ve en el mismo puesto y empresa que tiene actualmente y solo un 5,2% afirma que seguramente esté en peor situación.

Asimismo, los encuestados destacan que la consecución de los propósitos laborales está muy relacionada con el logro de los personales pues así lo manifiesta la mitad. En concreto, el 30,2% de los valencianos dice que dentro de sus propósitos personales está alcanzar sus propósitos profesionales y un 20,7% declara que, si no está bien en su trabajo o en su faceta laboral, no puede alcanzar sus propósitos personales. El resto separa sus fines personales de los laborales por completo.

A pesar de que muchos valencianos aún no han alcanzado su propósito personal y/o laboral en la vida, a grandes rasgos, el 75,8% declara que le gusta la vida que tiene (frente a la media nacional, un poco más elevada, del 79,3%), aunque hay matices: un 60,3% dice que le gusta pero que cambiaría algunas cosas y solo un 15,5% se define como muy feliz. Hay un 19,8% de valencianos que valoran su vida con un "regular" y un 4,3% que confiesa no gustarle su vida.

Sobre las actividades que más gustan, la mitad de los valencianos (53,4%) dice dedicarles el suficiente tiempo (algo menos que lo que hacen de media el resto de españoles: 56,5%), un 33,6% piensa que emplea poco tiempo (vs. 31% del total nacional) y un 7,8% relata que pasa mucho tiempo (0,7 puntos porcentuales menos que en toda España). Solo un 5,2% de los valencianos considera que no dedica nada de tiempo a sus actividades favoritas (4% nacional).