Oliu y Goirigolzarri, entre los cerca de 200 ponentes que convertirán València en "capital financiera" en Forinvest 2019

Publicado 04/03/2019 20:44:50 CET

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, participarán este martes y miércoles en el foro de networking financiero-empresarial Forinvest 2019, que celebra su duodécima edición en Feria Valencia y que reunirá a cerca de 200 ponentes entre los que se encuentran prestigiosos economistas, líderes de la banca, expertos en tecnología y finanzas y especialistas del sector asegurador.

También participarán el fundador del Grupo Vaughan, Richard Vaughan, el mediático economista Jose Mª Gay de Liébana o la experta en Inteligencia Artificial y primera española en ganar el premio Innovadores del MIT, Núria Oliver, ha informado la organización en un comunicado.

El certamen dará comienzo este martes a las 10.00 horas con una ponencia inaugural de primer nivel de la mano del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. El líder de la entidad señalará cuáles son los retos a los que se enfrenta Bankia ante la realidad del sistema financiero actual.

Tras esta primera conferencia, a las 12.30 horas, tendrá lugar el recorrido inaugural por la zona expositiva, que protagonizará el conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valencia y presidente de Forinvest, Vicent Soler.

Además de las distintas conferencias, mesas redondas y almuerzos de trabajo, en esta edición un total de 143 firmas expositoras traerán la mejor oferta de entidades financieras, brokers, sociedades de valores, aseguradoras, instituciones sectoriales, universidades, aceleradoras y proveedores de soluciones tecnológicas. Todas ellas estarán exhibiendo sus propuestas en el pabellón 5 de Feria Valencia.

Tras 12 ediciones a sus espaldas, Forinvest afronta una nueva convocatoria fiel a sus principios fundacionales: la difusión de la cultura financiera, el apoyo al ecosistema emprendedor y la conexión entre empresa y finanzas.

Lo hace a través de sus cinco foros de debate -Fórum Forinvest, el Foro Internacional del Seguro, el Foro de Finanzas Personales, el Foro del Asesor y el Innovation & Fintech Forum- donde se analizarán los temas de máxima actualidad sectorial. Además, se celebran gran cantidad de actos paralelos con decenas de ponentes.

FORUM FORINVEST

En este Forum, se debatirán temas relacionados con las finanzas de la mano de los presidentes de dos de los bancos más importantes afincados en la Comunidad Valenciana: Bankia y Sabadell.

Se dedicará también un espacio a la realidad económica internacional. Es por eso por lo que contará con la presencia del embajador de Reino Unido, Sir Simon Manley, que explicará cuál es el nuevo paradigma ante el Brexit. También participará el embajador de Alemania, Wolfgang Dold, que reflexionará sobre las relaciones entre Alemania y España.

En este fórum se ha preparado, asimismo, un tema que está de imperiosa actualidad: el del sector inmobiliario. Se harán una serie de ponencias en las que se tratarán las perspectivas de mercado, las oportunidades o los nuevos escenarios del sector, con la tecnología siempre en el horizonte para afrontar los nuevos retos.

Como cada edición, el fórum incluirá dos almuerzos de trabajo. El primero lo protagonizará el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, que hablará del entorno internacional y geoestrategia. El segundo a cargo del presidente del Levante UD-SAD, Francisco Javier Catalán, que hablará de cómo gestionar una sociedad anónima deportiva.

FORO INTERNACIONAL DEL SEGURO E 'INNOVATION & FINTECH FORUM'

El Foro Internacional del Seguro de Forinvest es el principal punto de encuentro del sector. No en vano, el certamen reunirá a entidades como Mapfre, Reale, Liberty, Allianz, Generali, Axa, Unión Alcoyana, Plus Ultra, Zurich, Fiatc, Caser, Mutualidad de Levante, Catalana Occidente, Mutua Madrileña o Santa Lucía, además de representantes de la Administración, de los colegios de mediadores de seguros y de asociaciones representativas en este ámbito como ACS-CV o Aprocose.

El Foro del Seguro cuenta con la organización del Consejo de Colegios Profesionales de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana y tendrá como argumentos principales los cambios legislativos y formativos del sector, la fortaleza a través de la unión del canal y la digitalización de la empresa de mediación, en la que se contarán varios casos de éxito.

Se tratará también un tema esencial para el sector: la unión del colectivo y las fortalezas del canal. Además, el coaching y motivador de equipos 'Sr. Corrales' dará una ponencia titulada 'Yes we can!'.

El Innovation & Fintech Forum, por su parte, presentará las últimas tendencias y tecnologías y sus aplicaciones en los servicios financieros y empresariales. Es uno de los programas más internacionales del certamen, ya que contará con la participación de 55 ponentes de 10 países, entre los que destacan Reino Unido, EE.UU., Corea del Sur, Suiza o Alemania.

La primera jornada de este foro reflexionará sobre el 'fintech' valenciano y su conquista a nivel internacional de la mano de sus start-ups. También se planteará cómo puede aplicarse a todos la tecnología blockchain en la vida real con el ejemplo de empresas que ya utilizan este sistema.

En la segunda jornada se abordará el uso de la inteligencia artificial y datos no estructurados para la definición de los perfiles de riesgo de las personas que piden un préstamo. El Innovation & Fintech Forum incluirá conferencias de profesionales tan importantes como Richard Vaughan, fundador del Grupo Vaughan.

FORO DE FINANZAS PERSONALES

Por su parte, el Foro de Finanzas Personales acompaña a Forinvest desde su primera edición. Para este año, de la mano de Rankia, se ha preparado un completo programa destinado a que los inversores consigan rentabilidades positivas.

De la mano de profesionales de la inversión a nivel nacional en este foro se podrá recabar información sobre fondos de inversión, acciones, brokers e inversiones alternativas, ya que ofrece conferencias con los mejores expertos.

Este foro de Finanzas Personales tendrá una jornada dedicada al trading, de la mano de traders nacionales, que mostrarán sus experiencias reales con los mercados financieros, sus estrategias de trading, cómo gestionan el riesgo, etc.

El Foro del Asesor, promovido por la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV), organiza sus actividades en el pabellón 5 de Feria Valencia, en la llamada Plaza del Asesor.

Éste es el punto de encuentro del asesor fiscal y un foro de conocimiento por donde pasarán un gran número de expertos que hablarán sobre novedades tras la puesta en marcha de la Ley de Protección de datos.

También se debatirá sobre la transformación digital en los puestos de trabajo, sobre cómo emprender con pocos recursos o sobre las líneas rojas que no hay que pasar cuando se crea una start-up, entre otros muchos temas.

Forinvest cuenta como 'event partners' con Bankia, Santander, Caixabank, Sabadell, Ibercaja y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), mientras que Mapfre es la aseguradora oficial. El Ayuntamiento de Valencia es patrocinador de esta convocatoria, que además cuenta con la colaboración de numerosas empresas, asociaciones y colectivos profesionales.